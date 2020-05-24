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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая

Коронавирус подтвердили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, ученые в Сингапуре сделали вывод о заразности людей с симптомами — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
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0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек. Выздоровели с начала эпидемии почти 108 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Еще 59 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 1993 человек.

  • Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 29 сотрудников российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), который расположен в подмосковном Звездном городке, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). По данным агентства, всего в Звездном городке заболели 64 человека. У 17 из них есть признаки пневмонии и ОРВИ, у других симптомов заболевания нет.

  • Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому приезжающие в республику граждане из других регионов, которые переболели коронавирусом, не должны будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, если они смогут доказать отсутствие болезни.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За последние сутки от общего числа заразившихся в Москве (3190 человек) доля детей составила 11,6%. До этого в мае доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,1 млн человек, более 333 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,31 млн человек, более 342 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,62 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (347,3 тыс.), Россия — на третьем (335,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (258 тыс.), Испания — на пятом (235 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с коронавирусом перестают быть заразными спустя 11 дней после появления симптомов, сообщил The Straits Times. Специалисты пришли к выводу, что анализы пациентов, которые идут на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако пациенты не представляют опасность для окружающих.
  • Власти Испании намерены разрешить въезд иностранным туристам с 1 июля, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
  • Газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список погибших в США. Печатная версия издания вышла под заголовком: «Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери», который сопровождается кратким некрологом. «В списке не просто имена, это — мы», — говорится в подзаголовке публикации.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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