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Минобороны объяснило введение должности главного сержанта экспериментом
Во всей российской армии новые должности вводиться не будут, эксперимент пройдет только в Южном военном округе
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новые штатные должности главных сержантов введены в Южном военном округе (ЮВО) в порядке эксперимента, в подразделениях остальных военных округов никаких изменений штатного расписания пока не будет. Об этом РБК заявили в Минобороны.

«В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке», — сказал представитель Минобороны.

В ведомстве пояснили, что главные сержанты будут отбираться из числа лучших представителей сержантского состава и станут оказывать методическую помощь остальным.

Общество
В российской армии появилась должность главного сержанта

В пресс-службе ЮВО РБК ранее пояснили, что должность главного сержанта выборная и занять ее сможет наиболее подготовленный представитель сержантского состава той или иной воинской части.

В начале 2000-х годов эксперименты по введению должности главного сержанта проводились в ВДВ. Комментируя их, заместитель начальника управления воспитательной работы Сухопутных войск полковник Петр Брянцев в 2008 году говорил в интервью журналу «Армейский сборник», что «при нынешнем состоянии института младших командиров введение должности главного сержанта само по себе ничего не решит», но такая должность может быть полезна при создании профессионального сержантского корпуса.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минобороны России, Армия
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В российской армии появилась должность главного сержанта
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