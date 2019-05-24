Минобороны объяснило введение должности главного сержанта экспериментом

Во всей российской армии новые должности вводиться не будут, эксперимент пройдет только в Южном военном округе

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Новые штатные должности главных сержантов введены в Южном военном округе (ЮВО) в порядке эксперимента, в подразделениях остальных военных округов никаких изменений штатного расписания пока не будет. Об этом РБК заявили в Минобороны.

«В Южном военном округе инициативно провели эксперимент по определению сержантов, чей передовой опыт обобщается и кто своим личным примером может настроить коллектив на достижение успехов в боевой подготовке и профессиональной выучке», — сказал представитель Минобороны.

В ведомстве пояснили, что главные сержанты будут отбираться из числа лучших представителей сержантского состава и станут оказывать методическую помощь остальным.

В пресс-службе ЮВО РБК ранее пояснили, что должность главного сержанта выборная и занять ее сможет наиболее подготовленный представитель сержантского состава той или иной воинской части.