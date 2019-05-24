Чемезов и его зам Сердюков на двоих заработали полмиллиарда рублей

Чемезов и его зам Сердюков на двоих заработали полмиллиарда рублей

Гендиректор «Ростеха» Чемезов, согласно декларации, заработал в 2018 году 332 млн руб., а индустриальный директор, экс-министр обороны Сердюков — 213 млн руб.

Сергей Чемезов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Госкорпорация «Ростех» раскрыла информацию о доходах ее руководства за 2018 год. Согласно этим данным, больше всего среди топ-менеджеров «Ростеха» заработал гендиректор Сергей Чемезов. Его годовой доход превысил 332 млн руб., что более чем на 70% выше показателя предыдущего года (193,5 млн руб.).

Еще 181 млн руб. заработала в 2018 году супруга Чемезова (годом ранее 68,8 млн руб.), более 16 млн руб. составил годовой доход несовершеннолетнего ребенка главы «Ростеха» (годом ранее собственного дохода ребенок не имел).

В собственности у Чемезова, согласно декларации, числится четыре земельных участка общей площадью около 70 тыс. кв. м (годом ранее в списке числилось на два земельных участка общей площадью около 6 тыс. кв. м больше), три жилых дома, квартира и ряд нежилых помещений. Кроме того, главе «Ростеха» принадлежат пять автомобилей — ГАЗ-13 «Чайка», «горбатый» «запорожец» ЗАЗ-965А, ГАЗ 69 Э-68, ЗИЛ-410470 и электромобиль «Лада Ellada», мотоцикл Harley Davidson и катер (годом вместо катера были автопогрузчик и мотовездеход). Автопарк супруги Чемезова состоит из старой «Волги» ГАЗ М21, Mitsubishi L200, Mercedes Benz GL500 и Land Rover.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.). Еще 56,7 млн руб. заработала за год супруга Сердюкова (годом ранее — 58,86 млн руб.).