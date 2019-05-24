Чемезов и его зам Сердюков на двоих заработали полмиллиарда рублей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,51 -0,35 EUR Бирж. 72,29 -0,23 Brent 67,75 -0,07% USD Нал. 65,09 64,21 EUR Нал. 72,85 71,85 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1207 +0,0031 BTC/USD Бирж. 8 030,00 +161,20 IMOEX 2 625,37 +0,26% RTSI 1 281,99 +0,52% DJIA 25 592,35 +0,40% Nasdaq 7 678,53 +0,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Сбербанк ₽323 (+38,2%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,29%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+21,95%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Сбербанк ₽323 (+38,2%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,29%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+21,95%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 12:37
Россия и Белоруссия утвердят методику оценки ущерба от «грязной» нефти Бизнес, 17:31 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 17:23 Тренер сборной России по хоккею назвал основного вратаря на полуфинал ЧМ Спорт, 17:22 Компания Абрамовича выкупила бывшую землю МЧС у Мещерского парка Бизнес, 17:21 ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин Бизнес, 17:11 Греф назвал возвращение в правительство «самым жутким исходом карьеры» Бизнес, 17:09 Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков из-за строительной реформы Финансы, 17:08 Чемезов и его зам Сердюков на двоих заработали полмиллиарда рублей Общество, 17:08 Управлять личным капиталом: как оценить цели, затраты и риски РБК и Сбербанк Первый, 16:59 В Киргизии два министра подали в отставку Общество, 16:44 На Украине возбудили дело после обвинения Порошенко в отмывании $300 млн Политика, 16:44 В Росгвардии допустили принятие на вооружение ручного пулемета РПК-16 Общество, 16:36 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 16:30 Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства Общество, 16:30
Общество ,  
0 
Чемезов и его зам Сердюков на двоих заработали полмиллиарда рублей
Гендиректор «Ростеха» Чемезов, согласно декларации, заработал в 2018 году 332 млн руб., а индустриальный директор, экс-министр обороны Сердюков — 213 млн руб.
Сергей Чемезов (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Госкорпорация «Ростех» раскрыла информацию о доходах ее руководства за 2018 год. Согласно этим данным, больше всего среди топ-менеджеров «Ростеха» заработал гендиректор Сергей Чемезов. Его годовой доход превысил 332 млн руб., что более чем на 70% выше показателя предыдущего года (193,5 млн руб.).

Еще 181 млн руб. заработала в 2018 году супруга Чемезова (годом ранее 68,8 млн руб.), более 16 млн руб. составил годовой доход несовершеннолетнего ребенка главы «Ростеха» (годом ранее собственного дохода ребенок не имел).

Финансы
Рогозин не попал в пятерку самых богатых сотрудников «Роскосмоса»

В собственности у Чемезова, согласно декларации, числится четыре земельных участка общей площадью около 70 тыс. кв. м (годом ранее в списке числилось на два земельных участка общей площадью около 6 тыс. кв. м больше), три жилых дома, квартира и ряд нежилых помещений. Кроме того, главе «Ростеха» принадлежат пять автомобилей — ГАЗ-13 «Чайка», «горбатый» «запорожец» ЗАЗ-965А, ГАЗ 69 Э-68, ЗИЛ-410470 и электромобиль «Лада Ellada», мотоцикл Harley Davidson и катер (годом вместо катера были автопогрузчик и мотовездеход). Автопарк супруги Чемезова состоит из старой «Волги» ГАЗ М21, Mitsubishi L200, Mercedes Benz GL500 и Land Rover.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.). Еще 56,7 млн руб. заработала за год супруга Сердюкова (годом ранее — 58,86 млн руб.).

Фотогалерея 
Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2018 года. Фотогалерея

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Чемезов, Анатолий Сердюков, «Ростех»
Материалы по теме
Рогозин не попал в пятерку самых богатых сотрудников «Роскосмоса»
Финансы
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Общество
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter