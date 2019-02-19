В Дагестане убили планировавшего устроить теракт боевика

В результате контртеррористической операции в Дербентском районе Дагестана убит бандит, планировавший совершить теракт с помощью самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

Сотрудники органов безопасности после получения сведений о подготовке теракта начали проверку домов в районе поселка Белинджи, в ходе которой обнаружили вооруженного бандита. Он отказался сдаться и сложить оружие, а также открыл огонь по силовикам. В результате перестрелки он был убит, сотрудники правоохранительных органов и местные жители не пострадали.

«На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике — готовые к использованию «пояс смертника» и ведро, начиненное взрывоопасными веществами», — указывается в сообщении. Также в его доме была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, где нашли емкости и мешки с взрывчатыми веществами массой более 30 кг и компоненты для изготовления бомбы.

По данным НАК, убитый бандит недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия и планировал устроить теракт в Дербенте.

Ранее в Дербентском районе ввели режим контртеррористической операции в связи с поиском боевиков и их пособников.