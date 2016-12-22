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При штурме дома в Дагестане убиты два боевика
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При штурме дома в Дагестане убиты два боевика
Политика, 16:01
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При штурме дома в Дагестане убиты два боевика
В ходе операции ранения получили двое силовиков и сотрудник Росгвардии. По информации НАКа, погибшие были причастны нападениям на работников правоохранительных органов, в том числе к убийству в полицейских в Чечне
Фото: NewsTeam / РИА Новости

Два боевика уничтожены во время спецоперации правоохранительных органов в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Террористы были ликвидированы во время штурма одного из частных домов в селе Эндирей в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, больше боевиков в доме нет, жители соседних зданий в целях безопасности эвакуированы.

Видео: korf1819

После того как дом блокировали сотрудники спецназа ФСБ и Росгвардии, преступники, как рассказали в НАКе, отказались сложить оружие и сдаться. Между участниками спецоперации и боевиками завязалась перестрелка, в результате ранения получили двое силовиков и один боец Росгвардии. Бандиты, как указали в антитеррористическом комитете, «были нейтрализованы». Оба они, по информации пресс-службы, были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух сотрудников МВД в районе селения Комсомольское в Чечне.

У террористов, как рассказал источник ТАСС, изъяли автоматы Калашникова и боеприпасы. Оружие было обнаружено на месте боестолкновения.​

Завершившаяся операция, как подчеркнули в НАКе​, «явилась завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников [запрещенной в России террористической организации] «Исламское государство» в Хасавюртовском районе Дагестана».

По данным источника ТАСС, ликвидированные боевики входили в бандгруппу, действующую на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов республики. С марта там введен и действует режим контртеррористической операции.

Авторы: Григорий Дубов, Екатерина Костина, Евгения Маляренко.
Теги: Дагестан , спецоперация , боевики , ликвидация
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