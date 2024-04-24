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В Симферополе на путях загорелись цистерны

МЧС: в Симферополе погиб человек при возгорании железнодорожных цистерн
Три железнодорожные цистерны загорелись в Симферополе. В результате один человек погиб, трое пострадали. Пожар тушат 90 сотрудников МЧС и 109 сотрудников РСЧС. К 13:30 мск открытое горение на площади 10 кв. м ликвидировали
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Симферополе на путях загорелись цистерны
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В Симферополе загорелись три железнодорожные цистерны, один человек погиб, трое пострадали, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Крыму.

«На месте развернут оперативный штаб тушения пожара. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил технологического процесса», — сказано в сообщении.

Огонь тушат 90 сотрудников МЧС и 109 сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), обоими ведомствами задействованы 50 штук техники. К 13:30 удалось ликвидировать открытое горение на площади 10 кв. м.

ЧП произошло на улице Монтажная в поселке городского типа Комсомольское, входящем в Симферополь.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В ноябре компания РЖД сообщала, что в Бурятии на перегоне Итыкит — Окусикан цистерна с дизельным топливом загорелась во время движения грузового поезда по тоннелю. По данным телеграм-канала Baza, всего в составе поезда находились 44 цистерны с топливом, три из них — с авиационным, а также шесть вагонов с черным металлом. 

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