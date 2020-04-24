Минздрав заявил о снижении смертности в России

В ведомстве заявили, что заболеваемость от туберкулеза в прошлом году снизилась более чем на 10%, а от болезней органов дыхания – на 3,7%

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«От болезней системы кровообращения смертность снизилась на 1%, от туберкулеза — на 10,7%, от болезней органов дыхания — на 3,7%, от внешних причин — на 4,9%», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве при этом не сообщили, сколько всего людей умерло в этом и прошлом году.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 22 апреля в свою очередь заявил, что смертность в стране снизилась и в 2020 году. «Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату — оперативные наши источники позволяют говорить — ниже на 4,5%», — сказал министр. По его словам, эпидемия коронавируса не повлияла на качество оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.