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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав заявил о снижении смертности в России

В ведомстве заявили, что заболеваемость от туберкулеза в прошлом году снизилась более чем на 10%, а от болезней органов дыхания – на 3,7%
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«От болезней системы кровообращения смертность снизилась на 1%, от туберкулеза — на 10,7%, от болезней органов дыхания — на 3,7%, от внешних причин — на 4,9%», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве при этом не сообщили, сколько всего людей умерло в этом и прошлом году.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 22 апреля в свою очередь заявил, что смертность в стране снизилась и в 2020 году. «Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату — оперативные наши источники позволяют говорить — ниже на 4,5%», — сказал министр. По его словам, эпидемия коронавируса не повлияла на качество оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.

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Смертность же среди пациентов с COVID-2019 в России равняется не более 1% от числа заразившихся, указал Мурашко. «Это один из самых низких показателей в мире», — отметил он.

Схожее мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, показатели смертности на 100 тыс. населения в стране остаются достаточно низкими. «Мы — одна из немногих, а может быть, и единственная страна, которая имеет в общем количестве зарегистрированных больных или инфицированных почти половину — это люди без симптомов и у которых потом эти симптомы не наступают», — сказала она.

По данным на утром 24 апреля, общее число заболевших в России достигло 68 тыс. человек. По этому показателю Россия занимает десятое место в мире. Умерли 615 человек (60 за последние сутки). По этому показателю Россия занимает 22-е место.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Артем Филипенок
Теги: Минздрав, смертность, Россия
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