Минздрав заявил о снижении смертности в России
Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.
«От болезней системы кровообращения смертность снизилась на 1%, от туберкулеза — на 10,7%, от болезней органов дыхания — на 3,7%, от внешних причин — на 4,9%», — говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве при этом не сообщили, сколько всего людей умерло в этом и прошлом году.
Глава Минздрава Михаил Мурашко 22 апреля в свою очередь заявил, что смертность в стране снизилась и в 2020 году. «Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату — оперативные наши источники позволяют говорить — ниже на 4,5%», — сказал министр. По его словам, эпидемия коронавируса не повлияла на качество оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями.