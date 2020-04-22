Глава Минздрава заявил о снижении общего показателя смертности в России

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В России снизился общий показатель смертности по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция доступна на YouTube.

«Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%», — сказал Мурашко. По словам министра, распространение коронавирусной инфекции не повлияло на качество оказания медпомощи пациентам с другими заболеваниями.

Что касается смертности среди пациентов с диагностированным COVID-2019, она составляет не более 1% от числа заразившихся, указал Мурашко. «Это один из самых низких показателей в мире», — отметил он.

Согласно последним данным оперативного штаба, коронавирусную инфекцию в России подтвердили у 57,9 тыс. человек. Число смертельных случаев составило 513.