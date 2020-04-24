В Москве погиб адвокат обвиненного США в кибермошенничестве россиянина

В Москве погиб адвокат Тимофей Мусатов. Он известен, в частности, благодаря защите россиянина Александра Винника, обвиненного США в кибермошенничестве

Тимофей Мусатов (Фото: Юрий Малинов / ТАСС)

В Москве умер адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника. Об этом РБК сообщили в адвокатской конторе.

«Да, это правда. Он погиб вчера в результате несчастного случая. Более сказать не могу», — подтвердил РБК помощник Мусатова.

Мусатову было 50 лет. В 1990–2000-е годы он работал брокером Московской товарной биржи, сообщается на сайте Фонда развития русско-французских исторических инициатив, членом которого был Мусатов. Также он являлся постоянным членом Межреспубликанской коллегии адвокатов и председателем Коллегии адвокатов и управляющих партнеров города Москвы и основал ресторанный холдинг Dolce Vita. В 2007 году Мусатов учредил международную коллегию адвокатов FjM International Solicitors & Lawyers, офисы которой находятся в Москве и Лондоне.

В 2017 году в США и Лондон впервые была доставлена частица Благодатного огня. В столицу Великобритании ее при поддержке Молодежного императорского православного палестинского общества и Фонда Андрея Первозванного в канун Пасхи передал Мусатов, сообщал ТАСС. «Лондон и Нью-Йорк являются финансовыми и политическими центрами для европейской цивилизации и на территории этих городов принимаются решения, которые влияют на судьбы мира. Очевидно, что в новом мире Россия займет важное место, поскольку у нее есть самый серьезный потенциал — духовная составляющая», — заявил адвокат.

Мусатов защищал россиянина Александра Винника, выдачи которого требуют США. Они обвиняют его в кибермошенничестве и отмывании более $4 млрд через криптовалютную биржу.