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Пандемия коронавируса ,  
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Митрополит Тихон опроверг сообщения о заражении коронавирусом

Ранее бывший редактор «Журнала Московской патриархии» сообщил, что митрополит заразился коронавирусом и находится в состоянии средней тяжести. Шевкунов заявил, что у него нет COVID-19, хотя он переболел пневмонией
Митрополит Тихон (слева) и Владимир Путин (справа)
Митрополит Тихон (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что не заразился коронавирусом. Об этом он сообщил ТАСС.

«Меня уже замучили этими звонками. Вранье это все», — сказал митрополит. Он добавил, что болел пневмонией, во время которой совершал службы, но коронавирусной инфекции у него при этом не было.

В пресс-службе Псковской епархии заявили, что сообщения о заражении — «полная чушь». «Митрополит Тихон жив. И даже здоров», — написал в своем Telegram-канале протодиакон храма Архангела Михаила в Москве Андрей Кураев.

Путина выдвинут в президенты на организованной епископом Тихоном выставке
Политика
Владимир Путин (в центре) и&nbsp;​Епископ Тихон (Шевкунов) на&nbsp;выставке &laquo;Россия &mdash; моя история&raquo;. 2016 год

О том, что митрополит Тихон заразился коронавирусом, ранее писали «МБХ Медиа» со ссылкой на экс-редактора «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина. Он говорил, что митрополит находится в состоянии средней тяжести и решается вопрос о том, чтобы перевезти его в Санкт-Петербург. «Ну зачем же людей обманывать, все со здоровьем, слава Богу, нормально», — заявил позже Шевкунов изданию.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В начале апреля коронавирус выявили у трех священников Московской епархии. Позже количество зараженных священнослужителей и монашествующих храмов и монастырей этой епархии выросло до 18 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, РПЦ, Тихон Шевкунов
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