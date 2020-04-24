Митрополит Тихон опроверг сообщения о заражении коронавирусом

Ранее бывший редактор «Журнала Московской патриархии» сообщил, что митрополит заразился коронавирусом и находится в состоянии средней тяжести. Шевкунов заявил, что у него нет COVID-19, хотя он переболел пневмонией

Митрополит Тихон (слева) и Владимир Путин (справа) (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что не заразился коронавирусом. Об этом он сообщил ТАСС.

«Меня уже замучили этими звонками. Вранье это все», — сказал митрополит. Он добавил, что болел пневмонией, во время которой совершал службы, но коронавирусной инфекции у него при этом не было.

В пресс-службе Псковской епархии заявили, что сообщения о заражении — «полная чушь». «Митрополит Тихон жив. И даже здоров», — написал в своем Telegram-канале протодиакон храма Архангела Михаила в Москве Андрей Кураев.

О том, что митрополит Тихон заразился коронавирусом, ранее писали «МБХ Медиа» со ссылкой на экс-редактора «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина. Он говорил, что митрополит находится в состоянии средней тяжести и решается вопрос о том, чтобы перевезти его в Санкт-Петербург. «Ну зачем же людей обманывать, все со здоровьем, слава Богу, нормально», — заявил позже Шевкунов изданию.