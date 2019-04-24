Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными

С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.
«Мы приняли решение с 1 июня текущего года сделать бесплатными вообще все звонки [с универсальных таксофонов] на территории РФ на любые фиксированные телефоны», — сказал он.
Осеевский отметил, что сейчас таксофоны остались преимущественно в небольших населенных пунктах, где не везде есть сотовая связь. Он добавил, что данная мера должна привести к тому, что граждане станут чаще использовать таксофоны.
Президент «Ростелекома» подчеркнул, что компания видит интерес людей к такому виду связи, поэтому «таксофоны живы, живут и еще долго будут жить».