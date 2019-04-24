Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными

«Ростелеком» отменит плату за такие звонки с 1 июня. В компании отметили, что таксофоны остались в небольших населенных пунктах, где может не быть сотовой связи

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает ТАСС.

«Мы приняли решение с 1 июня текущего года сделать бесплатными вообще все звонки [с универсальных таксофонов] на территории РФ на любые фиксированные телефоны», — сказал он.

Осеевский отметил, что сейчас таксофоны остались преимущественно в небольших населенных пунктах, где не везде есть сотовая связь. Он добавил, что данная мера должна привести к тому, что граждане станут чаще использовать таксофоны.

​Президент «Ростелекома» подчеркнул, что компания видит интерес людей к такому виду связи, поэтому «таксофоны живы, живут и еще долго будут жить».