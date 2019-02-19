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Минкомсвязь нашла применение оставшимся в России таксофонам
Вопреки прежней идее убрать таксофоны из крупных городов России ведомство хочет оснастить их системами оповещения о чрезвычайных ситуациях. Ранее в «Ростелекоме» телефонные будки называли необходимыми при стихийных бедствиях
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минкомсвязь готовит программу переоборудования таксофонов. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал замглавы ведомства Олег Иванов. Согласно документу все ​оставшиеся в России телефонные будки должны быть оборудованы ​средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Всего, по оценкам ​Россвязи, на конец 2018 года в стране насчитывалось 147,7 тыс. таксофонов.

В случае реализации проекта уличные телефонные аппараты могут оснастить сиренами, системами голосовых и визуальных оповещений или стробоскопами (световыми сигналами), указал Иванов. Предполагается, что проект будет финансироваться за счет резерва универсального обслуживания (формируется из отчислений операторов связи, которые ежегодно платят в фонд 1,2% выручки), добавил он. Именно по такой схеме сейчас финансируется работа телефонных будок.

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Однако на данный момент, по словам замминистра, окончательного решения по поводу запуска программы не принято. Когда об этом станет известно, собеседник газеты не уточнил.

«Ростелеком», который выступает оператором обслуживания таксофонов, комментировать идею Минкомсвязи отказался. В пресс-службе Россвязи изданию, в свою очередь, сообщили, что федеральное агентство поддерживает расширение функционала таксофонов. Проект, по информации его представителей, будет запущен после внесения изменений в закон «О связи» и принятия необходимых подзаконных актов.

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Минкомсвязь предложила убрать таксофоны из крупных городов России

Источник «Коммерсанта» во ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (контролируется Россвязью, отвечает за систему оповещения о ЧС в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) тем временем поясняет, что именно эта организация будет курировать проект переоснащения таксофонов системами аудиооповещения. Соответствующее техническое оборудование, по информации собеседника издания, тестировалось с 2014 года и сейчас уже работает в одном из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Необходимыми при стихийных бедствиях таксофоны называли ранее в «Ростелекоме». Такую точку зрения в 2016 году выражал занимавший тогда должность главы компании Сергей Калугин. В частности, о телефонных будках он отзывался как о «чуть ли не последнем средстве связи» во время ЧС.​

Несмотря на это, Минкомсвязь в 2017 году предлагала убрать таксофоны из крупных городов России. Это, как отмечали в ведомстве, позволит экономить минимум 1,5 млрд руб. в год.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: таксофоны, Минкомсвязь
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