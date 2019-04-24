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Минздрав заявил о рекордной продолжительности жизни в России
Ведомство объявило об очередном рекорде средней продолжительности жизни в России — 72,9 года. В соответствии с майским указом президента к 2030 году она должна вырасти до 80 лет
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Минздрава Вероника Скворцова выступила на заседании коллегии ведомства, на которой подвела итоги 2018 года. По словам Скворцовой, в минувшем году в России продолжительность жизни достигла исторического максимума, передает корреспондент РБК.

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года», — рассказала Скворцова, отметив, что разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до десяти лет.

Кроме того, был установлен исторический рекорд по уровню младенческой и материнской смертности. В 2018 году эти показатели снизились за год на 8,9 и 8,2% соответственно. Среднероссийский уровень смертности младенцев составил 5,1 на тысячу родившихся живыми.

В начале апреля эксперты ВОЗ сообщили, что средняя продолжительность жизни людей в мире с 2000 года выросла на 5,5 года — до 72 лет. При этом женщины по продолжительности жизни лидируют. По данным за 2016 год, мужчины на 75% чаще, чем женщины, кончали жизнь самоубийством и в четыре раза чаще становились жертвами убийств. Мальчики-подростки в возрасте до 15 лет почти в два раза чаще, чем девочки того же возраста, погибали в ДТП.

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В майском указе президент Владимир Путин​ поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — достичь 80 лет. Скворцова, комментируя эту задачу, заявляла, что помочь в этом может популяризация здорового образа жизни у россиян.

Автор: Георгий Тадтаев, Михаил Нестеркин
Теги: Минздрав, Вероника Скворцова, продолжительность жизни
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