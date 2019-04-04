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ВОЗ назвала причины более короткой по сравнению с женщинами жизни мужчин
Эксперты Всемирной организации здравоохранения установили, что средняя продолжительность жизни людей в мире с 2000 года выросла на 5,5 лет — до 72 лет. Однако мужчины живут меньше женщин даже в странах с высоким уровнем жизни
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Эксперты ВОЗ, проанализировав данные о продолжительности жизни в разных странах, установили влияющие на нее закономерности. Основные выводы исследования опубликованы на сайте организации.

В целом в мире с 2000 по 2016 год средняя продолжительность жизни людей выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет, при этом женщины живут обычно дольше мужчин. Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами меньше всего в тех странах, где доступность медицинской помощи находится на низком уровне.

По данным за 2016 год, мужчины на 75% чаще, чем женщины, кончали жизнь самоубийством и в четыре раза чаще становились жертвами убийств. Мальчики-подростки в возрасте до 15 лет почти в два раза чаще, чем девочки того же возраста, погибали в ДТП.

Эксперты ВОЗ также установили зависимость продолжительности жизни человека от уровня жизни в стране и материального достатка отдельных людей — в странах с низким уровнем жизни люди в среднем живут на 18 лет меньше.

Еще одна причина более низкой продолжительности жизни мужчин в том, что они реже общаются к врачам, чем женщины. Например, в странах с эпидемией ВИЧ женщины чаще сдают анализы на это заболевание и регулярно получают антиретровирусную терапию.

Но мужчины реже обращаются к врачам и в тех случаях, когда заболевают излечимыми инфекциями вроде туберкулеза или другими болезнями, которые можно выявить на ранней стадии.

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В то же время в тех странах, где доступность медицинской помощи растет, показатели смертности среди женщин снижаются — не в последнюю очередь потому, что улучшается доступность медицинских услуг при беременности и при родах.

В странах с высоким уровнем жизни по причинам, связанным с вынашиванием и рождением детей, умирает 1 женщина на 3300, а в странах с низкой доступностью медпомощи — 1 на 41.

Автор: Наталья Демченко
Теги: продолжительность жизни, Всемирная организация здравоохранения, статистика ..., исследование
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