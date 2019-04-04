ВОЗ назвала причины более короткой по сравнению с женщинами жизни мужчин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения установили, что средняя продолжительность жизни людей в мире с 2000 года выросла на 5,5 лет — до 72 лет. Однако мужчины живут меньше женщин даже в странах с высоким уровнем жизни

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Эксперты ВОЗ, проанализировав данные о продолжительности жизни в разных странах, установили влияющие на нее закономерности. Основные выводы исследования опубликованы на сайте организации.

В целом в мире с 2000 по 2016 год средняя продолжительность жизни людей выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет, при этом женщины живут обычно дольше мужчин. Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами меньше всего в тех странах, где доступность медицинской помощи находится на низком уровне.

По данным за 2016 год, мужчины на 75% чаще, чем женщины, кончали жизнь самоубийством и в четыре раза чаще становились жертвами убийств. Мальчики-подростки в возрасте до 15 лет почти в два раза чаще, чем девочки того же возраста, погибали в ДТП.

Эксперты ВОЗ также установили зависимость продолжительности жизни человека от уровня жизни в стране и материального достатка отдельных людей — в странах с низким уровнем жизни люди в среднем живут на 18 лет меньше.

Еще одна причина более низкой продолжительности жизни мужчин в том, что они реже общаются к врачам, чем женщины. Например, в странах с эпидемией ВИЧ женщины чаще сдают анализы на это заболевание и регулярно получают антиретровирусную терапию.