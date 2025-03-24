«Роскосмос» нашел экс-главе пилотируемых программ новый пост
Бывшего исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса» космонавта Сергея Крикалева назначили на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса», сообщает пресс-служба госкорпорации.
«На должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам Госкорпорации «Роскосмос» согласован Сергей Крикалев», — говорится в сообщении.
Кроме этого, на пост замгендира по развитию промышленности корпорации назначили главу самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
С марта 2016 года Крикалев занимал должность директора по пилотируемым программам «Роскосмоса». В июне 2021 года он покинул эту должность и перешел на пост советника главы госкорпорации. Однако спустя несколько дней в «Роскосмосе» сообщили, что он останется исполнительным директором по пилотируемым программам.
С января 2024 года Крикалев был спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса, пост он занимал до февраля 2025-го. Тогда на эту должность назначили экс-гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.
Крикалев за свою карьеру космонавта шесть раз летал на МКС, суммарно пробыв в космосе 803 дня.
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