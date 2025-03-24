 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Роскосмос» нашел экс-главе пилотируемых программ новый пост

Космонавт Крикалев стал замдиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам
Крикалев с 2016 по 2024 год был директором по пилотируемым программам в «Роскосмосе», затем занимал пост спецпредставителя президента по сотрудничеству в космосе
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывшего исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса» космонавта Сергея Крикалева назначили на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«На должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам Госкорпорации «Роскосмос» согласован Сергей Крикалев», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на пост замгендира по развитию промышленности корпорации назначили главу самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
Политика
Ольга Вилкова

С марта 2016 года Крикалев занимал должность директора по пилотируемым программам «Роскосмоса». В июне 2021 года он покинул эту должность и перешел на пост советника главы госкорпорации. Однако спустя несколько дней в «Роскосмосе» сообщили, что он останется исполнительным директором по пилотируемым программам.

С января 2024 года Крикалев был спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса, пост он занимал до февраля 2025-го. Тогда на эту должность назначили экс-гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Крикалев за свою карьеру космонавта шесть раз летал на МКС, суммарно пробыв в космосе 803 дня.

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Сергей Крикалев Роскосмос должность
Материалы по теме
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
Политика
Новый глава «Роскосмоса» уволил двух заместителей
Общество
В Кремле объяснили увольнение главы «Роскосмоса»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 18:20
В ракетных войсках начались плановые проверки по итогам обученияОбщество, 22:07
ТАСС сообщил о работе России и США над совместным заявлениемПолитика, 22:06
Газета узнала о планах привлечь Макгрегора к суду за разжигание ненавистиСпорт, 21:55
Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрииТехнологии и медиа, 21:51
Журналист случайно попал в закрытый чат для обсуждения ударов СШАПолитика, 21:31
Карпин заявил, что не видит будущих Месси и Роналду в сборной РоссииСпорт, 21:28
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Бали выпустили новые правила для иностранных туристовОбщество, 21:22
Карасин заявил, что переговоры с США в Эр-Рияде завершаютсяПолитика, 21:14
«Роскосмос» нашел экс-главе пилотируемых программ новый постОбщество, 21:09
Второй ракетке мира выделили охрану в Майами из-за преследователяСпорт, 20:38
Эрдоган заявил о неспособности оппозиции управлять муниципалитетамиПолитика, 20:25
Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металламПолитика, 20:20
Минздрав сообщил о 37 пострадавших в ДТП с автобусом в КрымуОбщество, 20:20