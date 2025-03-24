«Роскосмос» нашел экс-главе пилотируемых программ новый пост

Крикалев с 2016 по 2024 год был директором по пилотируемым программам в «Роскосмосе», затем занимал пост спецпредставителя президента по сотрудничеству в космосе

Сергей Крикалев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывшего исполнительного директора пилотируемых программ «Роскосмоса» космонавта Сергея Крикалева назначили на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«На должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам Госкорпорации «Роскосмос» согласован Сергей Крикалев», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на пост замгендира по развитию промышленности корпорации назначили главу самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.

С марта 2016 года Крикалев занимал должность директора по пилотируемым программам «Роскосмоса». В июне 2021 года он покинул эту должность и перешел на пост советника главы госкорпорации. Однако спустя несколько дней в «Роскосмосе» сообщили, что он останется исполнительным директором по пилотируемым программам.

С января 2024 года Крикалев был спецпредставителем президента Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса, пост он занимал до февраля 2025-го. Тогда на эту должность назначили экс-гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Крикалев за свою карьеру космонавта шесть раз летал на МКС, суммарно пробыв в космосе 803 дня.