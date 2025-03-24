Михаил Ефремов на суде по УДО пообещал бросить пить
Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, на заседании по условно-досрочному освобождению (УДО) пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль, передают телеграм-канал Shot и РЕН ТВ.
«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал он на заседании в Алексеевском районном суде Белгородской области, выступая по видеосвязи.
По словам актера, он все осознал и переосмыслил. Ефремов признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.
РБК обратился за комментарием к адвокату Ефремова Роману Филиппову.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился уроженец Рязанской области, 57-летний Михаил Захаров. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер был пьян. От полученных травм Захаров умер в больнице Института Склифосовского.
8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. В конце февраля 2025 года Ефремов подал ходатайство об УДО.
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