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Авария с участием Ефремова ,  
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Михаил Ефремов на суде по УДО пообещал бросить пить

Сюжет
Авария с участием Ефремова
Михаил Ефремов во время рассмотрения прошения об условно-досрочном освобождении
Михаил Ефремов во время рассмотрения прошения об условно-досрочном освобождении (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, на заседании по условно-досрочному освобождению (УДО) пообещал бросить пить и никогда не садиться за руль, передают телеграм-канал Shot и РЕН ТВ.

«Главный мой враг — это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни», — сказал он на заседании в Алексеевском районном суде Белгородской области, выступая по видеосвязи.

По словам актера, он все осознал и переосмыслил. Ефремов признался, что тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

РБК обратился за комментарием к адвокату Ефремова Роману Филиппову.

Михаил Ефремов попросил суд об условно-досрочном освобождении
Общество
Михаил Ефремов

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился уроженец Рязанской области, 57-летний Михаил Захаров. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер был пьян. От полученных травм Захаров умер в больнице Института Склифосовского.

8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. В конце февраля 2025 года Ефремов подал ходатайство об УДО.

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Михаил Ефремов

актер
10 ноября 1963 года
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