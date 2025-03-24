В Нобелевском фонде предупредили об угрозе науке «в неспокойные времена»

Глава Нобелевского фонда на фоне ограничений в США в отношении исследовательских агентств призвала встать на защиту ученых и бороться с дезинформацией, отметив, что эта задача особенно важна «в неспокойные времена»

Ханна Стьерне (Фото: Claudio Bresciani / Tt / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стьерне в интервью Financial Times (FT) призвала встать на защиту научного образования и бороться с распространением дезинформации, которая подрывает результаты исследований ученых.

Нобелевский фонд — частная компания, основанная в 1900 году. В его задачи входит защита интересов организаций, присуждающих Нобелевские премии. Кроме того, фонд должен гарантировать их независимость при выборе лауреатов.

«Наша миссия всегда будет заключаться в том, чтобы защищать знания и фундаментальную работу, которую делают ученые. Эта задача даже важнее, чем раньше, потому что в неспокойные времена люди ищут надежду», — сказала Стьерне.

Эти замечания прозвучали на фоне усиливающихся ограничений со стороны властей США в отношении ведущих исследовательских агентств, хотя директор не критиковала президента Дональда Трампа напрямую. Администрация последнего анонсировала массовые сокращения в федеральных научных ведомствах, в частности в Геологической службе и подразделениях инженерного корпуса армии США. Кроме того, власти урезали финансирование и ввели ограничения на исследования в таких сферах, как изменение климата и вакцины.

Со слов Стьерне, Нобелевские премии должны олицетворять «свободу мысли» и «способность ученых работать свободно, без ограничений». Она согласилась с критикой в адрес нобелевских комитетов за отсутствие разнообразия при присуждении наград в области медицины, физики и химии: в прошлом году их получили только мужчины. При этом с момента учреждения Нобелевской премии по естественным наукам в 1901 году среди лауреатов было всего 26 женщин. Как заявила Стьерне, комитеты, которые присуждают награды, «действительно знали об этой критике» и «продолжали обсуждать», как на нее реагировать.

В этом году на фоне политических споров за вручением наград будут следить пристальнее, чем обычно, пишет FT. Газета напоминает, что Трамп давно хочет получить Нобелевскую премию мира и выражал сожаление, что в отличие экс-президента США Барака Обамы не был ее удостоен. В феврале политик заявил, что заслужил награду за усилия по прекращению войны в секторе Газа, но добавил, что, по его личному мнению, никогда не станет лауреатом.

Отвечая на вопрос, опасается ли она трансатлантического скандала, если Трампу не вручат премию в 2025 году, Стьерне сказала: «Столько людей хотят получить Нобелевские премии. Если вы заглянете в мой почтовый ящик, вы найдете предложения — множество предложений, они поступают каждый день».

На Нобелевскую премию мира в этом году поступило 338 заявок, в том числе от 244 частных лиц и 94 организаций, имена пока не раскрываются. Для сравнения, в 2024-м было 286 номинантов, а рекорд — 376 кандидатов — установили в 2016 году.