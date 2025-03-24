Подмосковные автобусы перестали отображаться на картах из-за хакеров

Хакерская атака произошла в пятницу, рассказал гендиректор компании Андрей Майоров. За выходные специалисты не смогли восстановить работу сервисов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Автобусы «Мострансавто», осуществляющей перевозки жителей Московского региона, перестали отображаться на сервисах «Яндекс Карты» и «Транспорт Подмосковья» из-за хакерской атаки в пятницу, 21 марта. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Майоров.

Он отметил, что за выходные специалисты компании не смогли справиться с последствиями хакерской атаки.

В пресс-службе компании добавили, что восстановление работы сервисов продолжается, сейчас с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте.

В январе хакерской атаке подвергся подрядчик «Ростелекома». В Минцифры тогда сообщили, что персональные данные пользователей федерального портала «Госуслуги» не были затронуты.

Представители министерства также обратили внимание, что чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика не утекли.