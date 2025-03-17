«Яндекс» сообщил о сбое в работе сервиса такси

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Массовый сбой произошел в работе сервиса такси «Яндекс Go». В настоящее время специалисты устраняют возникшие технические неполадки, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«У ряда пользователей «Яндекс Go» возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей», — пояснили в пресс-службе.

Согласно данным сервиса Downdetector, за час на работу сервиса поступило почти 2,3 тыс. жалоб россиян. Больше всего их зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. Число сообщений о неполадках за последний час превысило 2,4 тыс. (за последние сутки почти 2,5 тыс.).

12 марта россияне пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс Музыка». Тогда пользователи столкнулись с трудностями при открытии сайта, загрузке приложения и при доступе в личный кабинет.