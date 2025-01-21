Минцифры сообщило, что «Госуслуги» не были затронуты при хакерской атаке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Персональные данные пользователей федерального портала «Госуслуги» не были затронуты хакерской атакой на подрядчика «Ростелекома», сообщила пресс-служба Минцифры.

«Все данные портала находятся под надежной защитой», — заверили там.

Министерство также подтвердило, что специалисты «Ростелекома» не отвечали за безопасность систем подрядчика.

Представители министерства обратили внимание, что чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика не утекли, а упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания физических лиц и не несут в себе персональных данных.

Минцифры совместно с «Ростелекомом» работают над усилением защиты атакованной части инфраструктуры.

«Все необходимые меры приняты, проводится подробное расследование», — подчеркнули в министерстве.