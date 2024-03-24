МЧС обновило список с опознанными погибшими в «Крокус Сити Холле»

Всего число жертв теракта, по последним данным СК, — 137. Оно может вырасти, так как на месте сгоревшего концертного зала все еще идет разбор завалов. Пострадали 182 человека

МЧС обновило список опознанных жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», теперь в нем 68 имен (было 29). Сейчас в списке 30 мужчин и 38 женщин (возраст не уточняется).

1. Абдулова Татьяна Анатольевна

2. Альмухаметов Илья Игоревич

3. Баклемышев Александр Борисович

4. Берневик Жанна Александровна

5. Беспалая Анна Алексанлровна

6. Бойко Татьяна Сергеевна

7. Бондарь Наталья Владимировна

8. Бондарь Светлана Владимировна

9. Веденеева Ирина Владимировна

10. Волков Алексей Вячеславович

11. Волков Михаил Александрович

12. Волкова Анна Владимировна

13. Гайкович Александр Владимирович

14. Гайкович Светлана Анитовна

15. Герасимов Александр Сергеевич

16. Глезер Татьяна Викторовна

17. Громов Вадим Кириллович

18. Гусейнов Вагур Фуад Оглы

19. Долина Георгий Дмитриевич

20. Долина Илона Валерьевна

21. Долина Мария Дмитриевна

22. Дорофеев Павел Николаевич

23. Дорофеева Екатерина Геннадьевна

24. Ежова Ирина Петровна

25. Еленич Андрей Алексеевич

26. Зудина Наталья Николаевна

27. Измайлов Дмитрий Юрьевич

28. Исараелян Лилит Халитовна

29. Карпова Ульяна Владимировна

30. Ким Яна Юрьевна

31. Климов Александр Анатольевич

32. Коваленкова Яна Юрьевна

33. Костюченко Кристина Игоревна

34. Костюченко Павел Николаевич

35. Кушнер Екатерина Геннадьевна

36. Максюшин Родион Анатольевич

37. Манюрова Альбина Маратовна

38. Масленикова Ирина Ивановна

39. Морякина Светлана Вячеславовна

40. Мухамеджанов Павел Экрамович

41. Николаенков Максим Валентинович

42. Новоселова Екатерина Павловна

43. Павлютенков Михаил Григорьевич

44. Пихновская Татьяна Борисовна

45. Попов Дмитрий Сергеевич

46. Рудницкий Алексей Евгеньевич

47. Сельдева Ольга Сергеевна

48. Смоляков Егор Андреевич

49. Соколов Роман Владимирович

50. Старикова Эллина Олеговна

51. Супрун Владимир Николаевич

52. Талецкий Константин Сергеевич

53. Титишов Андрей Дмитриевич

54. Топоев Андрей Федосеевич

55. Топоева Ольга Вячеславовна

56. Трунтова Любовь Александровна

57. Умерова Татьяна Анитовна

58. Усачева Ирина Викторовна

59. Уткина Вероника Марковна

60. Фигурин Игорь Евгеньевич

61. Фигурина Анна Александровна

62. Фигурина Злата Игоревна

63. Фирсова Ирина Александровна

64. Чернов Денис Леонидович

65. Чечина Юлия Евгеньевна

66. Шершнев Дмитрий Валентинович

67. Шеханов Алексей Сергеевич

68. Щербакова Ирина Эмзаровна

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Погибли по меньшей мере 137 человек, сообщил вечером 24 марта Следственный комитет, свыше 180 человек пострадали.

Концертный зал полностью выгорел, пожар удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. В тот же день ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых. Четырех из них назвали непосредственными участниками теракта и сообщили об их планах пересечь границу с Украиной. Вечером 24 марта в Басманный районный суд Москвы доставили предполагаемых участников теракта. Следствие ходатайствует об аресте этих мужчин по обвинению в терроризме (ст. 205 УК). Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предполагает пожизненное лишение свободы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Однако, как в разговоре с РБК указал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, на данном этапе сложно определить, насколько сильно группировка была вовлечена в планирование и организацию теракта в «Крокус Сити Холле» или просто использовала его для своего «бренда». «Нападавшие вышли как «солдаты халифата». Им может стать любой человек, его никто не проверяет на искреннее следование исламу. Он просто записывает видео и отправляет его по каналам связи ИГИЛ», — пояснил специалист.