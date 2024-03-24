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Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции

В Ереване задержали вооруженного гранатой мужчину у здания полиции
В Ереване обезвредили и задержали третьего мужчину, который пытался ворваться в здание полиции. Двое других получили ранения в результате взрыва гранаты, которую они применили при попытке попасть внутрь, сообщало МВД
Фото: Нарек Галстян / ТАСС
Фото: Нарек Галстян / ТАСС

Спецназ обезвредил третьего вооруженного мужчину в отделении полиции в Нор-Норке на востоке Еревана, сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саргсян, его слова приводит Aysor.

Он уточнил, что ни один полицейский не пострадал.

NEWS.am пишет, что мужчину обезвредили и задержали. Пресс-секретарь МВД рассказал, что он сейчас находится в том же здании полиции Нор-Норка. По словам Саргсяна, он пока не может сказать точно, что требовал вооруженный гранатой человек. Он не стал комментировать информацию о том, что в нападении на здание полиции участвовали члены «Боевого братства». По его словам, на данный момент все задержанные 24 марта члены организации освобождены, сообщал «Sputnik Армения».

Два человека получили ранения при взрыве у здания полиции в Ереване
Политика
Фото:Нарек Галстян / ТАСС

Ранее в МВД заявили, что трое вооруженных людей пытались проникнуть в здание отдела полиции в районе Нор-Норк. Они применили гранату, в результате взрыва двое из них получили ранения и были госпитализированы. Нападавшие получили осколочные ранения нижних конечностей, их состояние оценивается как средней тяжести, сказали «Sputnik Армения» в Минздраве. С третьим вооруженным гранатой мужчиной, который остался у отделения, начальник полиции Арам Ованнисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян начали переговоры. На место прибыл спецназ.

Возле отделения полиции в Нор-Норке собралась группа граждан (в основном члены «Боевого братства») и потребовала освободить задержанных утром членов организации. По данным МВД, утром по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов были задержаны 49 человек. В «Боевом братстве» заявили, что задержанные — члены их организации.

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Елена Чернышова
Ереван полиция вооруженный мужчина
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