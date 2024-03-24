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Политика ,  
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Два человека получили ранения при взрыве у здания полиции в Ереване

МВД: три человека пытались ворваться в здание полиции в Ереване
Три человека пытались ворваться в здание полиции в районе Нор-Норк, рассказали в МВД. Они применили гранату. Двое из них получили ранения при взрыве, третьего пытаются обезвредить
Фото: Нарек Галстян / ТАСС
Фото: Нарек Галстян / ТАСС

Трое вооруженных людей пытались ворваться в здание отдела полиции на востоке Еревана, в районе Нор-Норк, сообщает NEWS.am со ссылкой на МВД.

Они применили гранату, в результате взрыва двое из пытавшихся войти в здание получили ранения и были доставлены в больницу. Третий человек остается напротив здания полиции, его пытаются обезвредить.

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Ранее возле отделения полиции в Нор-Норке собралась группа граждан (в основном члены «Боевого братства») и потребовала освободить задержанных членов организации. Во дворе здания раздался взрыв. Издание NEWS.am со ссылкой на фотокорреспондента Гагика Шамшяна сообщало, что двое граждан, вооруженных ручными гранатами, пригрозили взорвать отделение, если не будет выполнено их требование.

Агентство «Арменпресс» со ссылкой на МВД передавало, что 49 человек были задержаны по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов. В «Боевом братстве» заявили, что задержанные — члены их организации.

«Всеармянская общественная организация ветеранов войн» («Боевое братство») была создана в 2004 году, сообщается на ее сайте. Она объединяет участников войн и локальных конфликтов в Армении.

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Ереван полиция взрыв
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