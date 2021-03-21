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Пандемия коронавируса ,  
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Глава BioNTech спрогнозировал отмену локдауна в Европе к осени

Глава немецкой компании BioNTech, создавшей совместно с американской Pfizer вакцину против коронавируса, Угур Шахин ожидает отмены локдауна в Германии к осени. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Во многих странах Европы и США к концу лета нам, вероятно, больше не потребуется локдаун», — сказал Шахин.

Однако «вирус никуда не денется», отметил он. По его мнению, должен пройти как минимум год, прежде чем страны смогут взять эпидемическую ситуацию под контроль.

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе
Общество
Фото:Petr David Josek / AP

19 марта Европейская комиссия объявила о начале в Европе третьей волны COVID-19. Брюссель призвал ускорить вакцинацию населения. Страны Евросоюза должны привить минимум 70% взрослого населения.

При этом глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявлял, что европейским странам сейчас не хватит вакцин, чтобы справиться с новой волной коронавируса.

Сейчас в ЕС зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 — от компаний Pfizer и BioNTech, американской Moderna, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и англо-шведской AstraZeneca. В марте некоторые европейские страны приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Однако позже европейский регулятор разрешил применение этой вакцины, так как преимущества в борьбе с коронавирусом перевешивают риск побочных эффектов, и страны начали возобновлять вакцинацию англо-шведским препаратом.

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Источник: JHU
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