Глава BioNTech спрогнозировал отмену локдауна в Европе к осени

Глава немецкой компании BioNTech, создавшей совместно с американской Pfizer вакцину против коронавируса, Угур Шахин ожидает отмены локдауна в Германии к осени. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Во многих странах Европы и США к концу лета нам, вероятно, больше не потребуется локдаун», — сказал Шахин.

Однако «вирус никуда не денется», отметил он. По его мнению, должен пройти как минимум год, прежде чем страны смогут взять эпидемическую ситуацию под контроль.

19 марта Европейская комиссия объявила о начале в Европе третьей волны COVID-19. Брюссель призвал ускорить вакцинацию населения. Страны Евросоюза должны привить минимум 70% взрослого населения.