Гонконг приостановил прививки вакциной Pfizer из-за дефектов упаковки

У флаконов с вакциной от Pfizer/BioNtech, поставленной в Гонконг, выявлены проблемы с герметизацией, а на некоторых есть странные пятна. Инъекции препаратом из партии вакцины с дефектами уже получили 150 тыс. человек

Фото: Matt Rourke / AP

В Гонконге решили приостановить вакцинацию препаратом от Pfizer/BioNTech в связи с выявленными дефектами упаковки в одной из партий. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вакцинирование приостановили во всех прививочных пунктах, куда поступал этот препарат. Всего медики сообщили о 50 случаев дефектов. Среди них — треснувшие пузырьки, протекающие флаконы, непонятные пятна на них.

Проблемы были выявлены в партии под номером 210102. В нее входит 585 тыс. упаковок. Из них жителям Гонконга ввели уже 150 тыс. На складах города также лежит следующая партия, под номером 210104, в которой 758 тыс. доз. Проблем с ней не было, но власти в качестве меры предосторожности решили временно отказаться и от ее использования.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Оператором вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech в Гонконге является Fosun Pharma — «дочка» китайского конгломерата Fosun, зарегистрированного в Шанхае. Эта же компания поставляет препарат на еще одну особую территорию КНР — в Макао. Fosun Pharma уведомила власти Гонконга и Макао о проблемах с крышками флаконов, в которых содержится вакцина. Согласно заявлению Fosun, во вторник вечером компания BioNTech сообщила, что у некоторого количества флаконов в этой партии были выявлены проблемы с герметизацией. Fosun обещает немедленно провести расследование случившегося, в том числе на заводе-изготовителе.