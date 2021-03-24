Гонконг приостановил прививки вакциной Pfizer из-за дефектов упаковки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 12:49
Не забудьте про ДМС и премии: как спланировать HR-бюджет Pro, 15:46 В ГИБДД назвали главные опасности при поездках весной Авто, 15:46 Хоккейный клуб «Спартак» не будет продлевать контракт с Олегом Знарком Спорт, 15:46 Reuters узнал о плане агрегатора такси Didi получить оценку в $100 млрд Инвестиции, 15:43 Меркель назвала карантин в Германии на Пасху ошибкой и попросила прощения Общество, 15:40 Борисов раскрыл детали о «принципиально новом» самолете Бизнес, 15:37 В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID на репродуктивную функцию Общество, 15:36 Почему Bentley до сих пор использует ручной труд на производстве РБК Cтиль и Bentley, 15:30 ПСБ принял участие в XVI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» Пресс-релиз, 15:27 Борисов пообещал разобраться в аварии с Ту-22М в Калужской области Общество, 15:17 На Суэцком канале возникла пробка из-за контейнеровоза. Видео Экономика, 15:11 Удастся ли банкам обезопасить счета от мошеннических судебных схем Pro, 15:05 Памфилова напомнила о нарушениях на выборах пензенского губернатора Политика, 15:05 Гонконг приостановил прививки вакциной Pfizer из-за дефектов упаковки Общество, 15:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гонконг приостановил прививки вакциной Pfizer из-за дефектов упаковки

У флаконов с вакциной от Pfizer/BioNtech, поставленной в Гонконг, выявлены проблемы с герметизацией, а на некоторых есть странные пятна. Инъекции препаратом из партии вакцины с дефектами уже получили 150 тыс. человек
Pfizer PFE $35,44 +0,17% Купить
Фото: Matt Rourke / AP
Фото: Matt Rourke / AP

В Гонконге решили приостановить вакцинацию препаратом от Pfizer/BioNTech в связи с выявленными дефектами упаковки в одной из партий. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вакцинирование приостановили во всех прививочных пунктах, куда поступал этот препарат. Всего медики сообщили о 50 случаев дефектов. Среди них — треснувшие пузырьки, протекающие флаконы, непонятные пятна на них.

Проблемы были выявлены в партии под номером 210102. В нее входит 585 тыс. упаковок. Из них жителям Гонконга ввели уже 150 тыс. На складах города также лежит следующая партия, под номером 210104, в которой 758 тыс. доз. Проблем с ней не было, но власти в качестве меры предосторожности решили временно отказаться и от ее использования.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Оператором вакцинации препаратом от Pfizer/BioNTech в Гонконге является Fosun Pharma — «дочка» китайского конгломерата Fosun, зарегистрированного в Шанхае. Эта же компания поставляет препарат на еще одну особую территорию КНР — в Макао. Fosun Pharma уведомила власти Гонконга и Макао о проблемах с крышками флаконов, в которых содержится вакцина. Согласно заявлению Fosun, во вторник вечером компания BioNTech сообщила, что у некоторого количества флаконов в этой партии были выявлены проблемы с герметизацией. Fosun обещает немедленно провести расследование случившегося, в том числе на заводе-изготовителе.

Ученые заявили о сниженной эффективности вакцины Pfizer при ожирении
Общество
Фото:Amira Karaoud / Reuters

Вакцина BNT162b2 разработана немецкой компанией BioNTech в сотрудничестве с американским фармацевтическим гигантом Pfizer. При вакцинации используются две дозы, вводимые с интервалом несколько недель. По данным на 17 марта, она была второй по популярности в мире вакциной от коронавируса после препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета. О серьезных побочных эффектах после применения вакцины ранее не было известно. Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения Австрии в начале марта сообщило, что после массовой вакцинации этим препаратом в стране умерли 40 человек, но прямой связи между смертями и прививкой выявлено не было.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Video

С февраля многие страны приостановили использование вакцины, разработанной шведской компанией AstraZeneca, из-за сообщений о побочных эффектах, связанных с появлением тромбов. Однако по итогам проверок, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и медицинскими структурами европейских стран, было установлено, что связи между прививкой и тромбозом нет.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Георгий Тадтаев
Гонконг Pfizer вакцина коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Ученые заявили о сниженной эффективности вакцины Pfizer при ожирении
Общество
Ученые оценили эффективность препарата Pfizer при массовой вакцинации
Общество
В Японии выкинут часть вакцин Pfizer из-за нехватки шприцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter