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Дело о шпионаже Цуркан ,  
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Защита заявила о требовании прокуратуры увеличить срок Цуркан

Ведомство хочет, чтобы 2,5-летний срок в СИЗО осужденной посчитали не «день за полтора», а «день за день», что увеличит фактическое заключение более чем на год

Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему члену правления госкорпорации «Интер РАО» Карине Цуркан, которой в декабре прошлого года дали 15 лет колонии за шпионаж. Об этом сообщили в правозащитной организации «Команда 29», которая представляла Цуркан.

В срок заключения суд постановил зачесть 2,5 года, которые Цуркан провела в СИЗО. При этом один день в изоляторе решено приравнять к полутора дням в колонии. Таким образом, бывший топ-менеджер должна была провести в заключении чуть больше 11 лет.

Однако в надзорном ведомстве не согласились с этим решением и потребовали засчитать Цуркан срок в СИЗО из расчете «день в день». Таким образом, Генпрокуратура предложила увеличить фактический срок заключения.

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Фото:Евгений Шевчук / ТАСС

«Не только у защиты есть претензии к приговору, но и у прокуратуры. Это говорит о том, что дело настолько гнилое, что результатом его рассмотрения недовольны обе стороны», — заявил руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Цуркан арестовали летом 2018 года. По версии следствия, Цуркан завербовали молдавские спецслужбы в 2004 году, а в 2015 году член правления «Интер РАО» передала в Молдавию секретную информацию о поставках электричества из России на территорию Украины. Конечным получателем этих данных были страны НАТО. Обвинение строилось на документах, одним из которых стало дело агента Службы информации и безопасности Молдавии, данные из которых совпадали с данными Цуркан.

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При этом документ был написан от руки и датирован 2004 годом. Цуркан отрицала свою вину и заявляла, что часть данных из карточки агента стали ее данными значительно позже 2004 года, что указывает на сфабрикованность документа.

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Карина Цуркан

Как говорила Цуркан в январе 2020 года в интервью РБК, «секретный свидетель, секретные источники, плохо читаемые копии документов считаются основанием для предъявления обвинения в особо тяжком преступлении».

Она утверждала, что заказчиком ее уголовного преследования является некий не являющийся чиновником россиянин, который до этого направлял жалобы на нее в ФСБ, о чем Цуркан рассказывали коллеги. По словам осужденной, «у человека вызывал очень серьезную «аллергию» тот факт, что я продолжаю занимать высокую должность в «Интер РАО».

Прокуратура запросила для нее 18 лет заключения, что близко к максимально возможному наказанию за шпионаж. В конце декабря прошлого года Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам колонии.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Екатерина Костина
Карина Цуркан шпионаж наказание Генпрокуратура срок
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