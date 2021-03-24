Защита заявила о требовании прокуратуры увеличить срок Цуркан

Ведомство хочет, чтобы 2,5-летний срок в СИЗО осужденной посчитали не «день за полтора», а «день за день», что увеличит фактическое заключение более чем на год

Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему члену правления госкорпорации «Интер РАО» Карине Цуркан, которой в декабре прошлого года дали 15 лет колонии за шпионаж. Об этом сообщили в правозащитной организации «Команда 29», которая представляла Цуркан.

В срок заключения суд постановил зачесть 2,5 года, которые Цуркан провела в СИЗО. При этом один день в изоляторе решено приравнять к полутора дням в колонии. Таким образом, бывший топ-менеджер должна была провести в заключении чуть больше 11 лет.

Однако в надзорном ведомстве не согласились с этим решением и потребовали засчитать Цуркан срок в СИЗО из расчете «день в день». Таким образом, Генпрокуратура предложила увеличить фактический срок заключения.

«Не только у защиты есть претензии к приговору, но и у прокуратуры. Это говорит о том, что дело настолько гнилое, что результатом его рассмотрения недовольны обе стороны», — заявил руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов.