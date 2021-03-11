Экс-глава Приднестровья ответил на обвинения в связи с делом Цуркан

Шевчук заявил РБК, что инициаторами повышения цены были «официальные представители «Газпрома» и решение было принято из-за условий рынка. «Я встречался с Кариной Цуркан в рамках коллективных мероприятий два-три раза. Насколько помню, она всегда буквально дралась за газ подешевле и за объемы продаж побольше, что понятно сказывалось на позитивных показателях ГРЭС. В 2013 году по настоянию представителей «Газпрома» с учетом резкого роста цен на газ на мировых рынках, напомню, цены подскочили за 300 долларов [за тысячу кубометров], в ПМР началось поэтапное повышение внутренней цены газа, которая даже после повышения была ниже уровня 50% рыночной цены. Тогда и возникли разногласия в стоимости поставляемых энергоносителей», — рассказал Шевчук.
По его словам, это «элементы обычной текущей работы между правительством Приднестровья, выступающим в лице продавца — оператора газа, и покупателем в лице ГРЭС». «Аналогичные противоречия возникали и с иными хозяйствующими субъектами — получателями газа в ПМР, и ГРЭС не была каким-то исключением из общих подходов», — добавил бывший глава ПМР.
«ГРЭС остро зависит от стоимости энергоносителей, в данном случае газа, и практически всегда через Приднестровье получает российский газ по цене на уровне 30–50% от себестоимости. Разница в цене ложится на долг ПМР», — заявил Шевчук, пояснив, что работа станции «происходит в непростой экономической ситуации и при перманентных рисках» и ей необходимо конкурировать за молдавский рынок. «Для Приднестровья ГРЭС важный не только налогоплательщик, но и важный поставщик валюты и покрытия фактического дефицита Пенсионного фонда ПМР (через поставку выручки за реализованную электроэнергию). Поступления от ГРЭС — примерно на уровне 50% всей легальной валюты и 50% бюджета Пенсионного фонда и бюджета ПМР», — сказал бывший глава республики.
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Топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии и НАТО в июне 2018 года, в конце декабря прошлого года суд приговорил ее к 15 годам колонии. Сведения, которые Цуркан, по версии ФСБ, передала Службе информации и безопасности Молдавии, относились к поставкам электричества на определенные территории Украины в 2015 году. Свидетели по делу из числа чиновников Минэнерго, топ-менеджеров «Интер РАО» и НП «Совет рынка» говорили в суде, что ими в действительности владел широкий круг специалистов. Цуркан отрицает как сам факт передачи сведений, так и их секретный характер.
Цуркан и ее защита называют улики из дела сфальсифицированными, а само дело связывают с задачей дискредитировать Цуркан или отвести подозрения от настоящего шпиона, работающего в энергетическом секторе России. Речь могла идти о «вбросе компрометирующей дезинформации», предполагал адвокат «Команды 29» Иван Павлов, защищающий Цуркан.
Шевчук занимал пост президента Приднестровья с декабря 2011 года по декабрь 2016-го, в июне следующего года покинул республику за несколько часов до того, как Верховный совет ПМР лишил его неприкосновенности. В 2018 году суд в Приднестровье заочно приговорил Шевчука к 16 годам строгого режима по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.