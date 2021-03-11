Экс-глава Приднестровья ответил на обвинения в связи с делом Цуркан

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,22) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 87,96 (-0,21) Инвестиции, 13:06
Михельсон предложил платить за перевалку СПГ в долларах Бизнес, 18:19 Организаторы «Евровидения» отказались допускать песню Белоруссии Технологии и медиа, 18:13 Чемпиона Европы по биатлону отстранили за нарушение антидопинговых правил Спорт, 18:11 Бывший сенатор США стал советником криптобиржи Binance Крипто, 18:02 «Угроза для блокчейна». Как протест майнеров повлияет на курс Ethereum Крипто, 18:02 Русский палиндром: каким получился новый фильм Андрея Хржановского Стиль, 18:02 Российская теннисистка потерпела крупное поражение на турнире в Дубае Спорт, 17:51 Экс-глава Приднестровья ответил на обвинения в связи с делом Цуркан Общество, 17:51 Что будет с ценами и спросом после окончания льготной ипотеки в Москве Недвижимость, 17:50 Путин заявил о подготовке послания Федеральному собранию Политика, 17:49 Слушаем четвертый выпуск подкаста «А главное — зачем?» про школы этикета Стиль, 17:41 Путин потребовал смягчить «ценовые удары» по россиянам Политика, 17:40 В Венгрии сравнили цены на российскую и китайскую вакцины от COVID-19 Общество, 17:36 Госдеп ответил на замедление Twitter в России словами о свободе слова Политика, 17:34
Дело о шпионаже Цуркан ,  
0 

Экс-глава Приднестровья ответил на обвинения в связи с делом Цуркан

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук заявил РБК, что не имеет отношения к преследованию экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан. Она в суде предположила, что дело о шпионаже имеет отношение к конфликту с Шевчуком
Фото: Евгений Шевчук / ТАСС
Фото: Евгений Шевчук / ТАСС

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук заявил РБК, что не имеет отношения к преследованию бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже.

Цуркан ранее сообщила в суде, что подоплека ее дела «может иметь прямое отношение» к конфликту, который возник с Шевчуком из-за цены на газ для Молдавской ГРЭС в 2012 году. Тогда, по ее словам, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук запретил ей командировки в Приднестровье, полагая, что там ей может грозить опасность уголовного преследования.

Суд раскрыл показания чиновников и Ковальчука по «шпионскому» делу Цуркан
Общество
Карина Цуркан

«Никакого отношения к преследованию кого-либо, тем более в части «шпионажа», структуры и должностные лица Приднестровья в период 2011–2016 годов не имеют. По крайней мере, мне об этом не известно», — заявил Шевчук. Он утверждает, что «ни в какие правоохранительные органы России не обращался ни по фактам шпионажа, ни по другим фактам». Шевчук заявил, что его не интересуют «высказывания в рамках судебного следствия в судах России».

В своих показаниях Цуркан рассказала, что решение Шевчука повысить цену на газ для ГРЭС привело к тому, что станция в итоге приостановила работу, а в республике начался финансовый кризис.

Шевчук заявил РБК, что инициаторами повышения цены были «официальные представители «Газпрома» и решение было принято из-за условий рынка. «Я встречался с Кариной Цуркан в рамках коллективных мероприятий два-три раза. Насколько помню, она всегда буквально дралась за газ подешевле и за объемы продаж побольше, что понятно сказывалось на позитивных показателях ГРЭС. В 2013 году по настоянию представителей «Газпрома» с учетом резкого роста цен на газ на мировых рынках, напомню, цены подскочили за 300 долларов [за тысячу кубометров], в ПМР началось поэтапное повышение внутренней цены газа, которая даже после повышения была ниже уровня 50% рыночной цены. Тогда и возникли разногласия в стоимости поставляемых энергоносителей», — рассказал Шевчук.

По его словам, это «элементы обычной текущей работы между правительством Приднестровья, выступающим в лице продавца — оператора газа, и покупателем в лице ГРЭС». «Аналогичные противоречия возникали и с иными хозяйствующими субъектами — получателями газа в ПМР, и ГРЭС не была каким-то исключением из общих подходов», — добавил бывший глава ПМР.

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Чем рискует гендиректор при нарушении компанией требований ТК РФ Экс-CEO Zappos Тони Шей: вести бизнес — все равно что играть в покер

«ГРЭС остро зависит от стоимости энергоносителей, в данном случае газа, и практически всегда через Приднестровье получает российский газ по цене на уровне 30–50% от себестоимости. Разница в цене ложится на долг ПМР», — заявил Шевчук, пояснив, что работа станции «происходит в непростой экономической ситуации и при перманентных рисках» и ей необходимо конкурировать за молдавский рынок. «Для Приднестровья ГРЭС важный не только налогоплательщик, но и важный поставщик валюты и покрытия фактического дефицита Пенсионного фонда ПМР (через поставку выручки за реализованную электроэнергию). Поступления от ГРЭС — примерно на уровне 50% всей легальной валюты и 50% бюджета Пенсионного фонда и бюджета ПМР», — сказал бывший глава республики.

Video

Топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии и НАТО в июне 2018 года, в конце декабря прошлого года суд приговорил ее к 15 годам колонии. Сведения, которые Цуркан, по версии ФСБ, передала Службе информации и безопасности Молдавии, относились к поставкам электричества на определенные территории Украины в 2015 году. Свидетели по делу из числа чиновников Минэнерго, топ-менеджеров «Интер РАО» и НП «Совет рынка» говорили в суде, что ими в действительности владел широкий круг специалистов. Цуркан отрицает как сам факт передачи сведений, так и их секретный характер.

Цуркан и ее защита называют улики из дела сфальсифицированными, а само дело связывают с задачей дискредитировать Цуркан или отвести подозрения от настоящего шпиона, работающего в энергетическом секторе России. Речь могла идти о «вбросе компрометирующей дезинформации», предполагал адвокат «Команды 29» Иван Павлов, защищающий Цуркан.

Шевчук занимал пост президента Приднестровья с декабря 2011 года по декабрь 2016-го, в июне следующего года покинул республику за несколько часов до того, как Верховный совет ПМР лишил его неприкосновенности. В 2018 году суд в Приднестровье заочно приговорил Шевчука к 16 годам строгого режима по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Автор
Маргарита Алехина
Карина Цуркан «Интер РАО» Приднестровье Евгений Шевчук
Материалы по теме
Суд раскрыл показания чиновников и Ковальчука по «шпионскому» делу Цуркан
Общество
Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет за шпионаж
Общество
Прокурор запросил для Цуркан 18 лет по делу о шпионаже
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter