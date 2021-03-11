Экс-глава Приднестровья ответил на обвинения в связи с делом Цуркан

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук заявил РБК, что не имеет отношения к преследованию экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан. Она в суде предположила, что дело о шпионаже имеет отношение к конфликту с Шевчуком

Фото: Евгений Шевчук / ТАСС

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук заявил РБК, что не имеет отношения к преследованию бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже.

Цуркан ранее сообщила в суде, что подоплека ее дела «может иметь прямое отношение» к конфликту, который возник с Шевчуком из-за цены на газ для Молдавской ГРЭС в 2012 году. Тогда, по ее словам, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук запретил ей командировки в Приднестровье, полагая, что там ей может грозить опасность уголовного преследования.

«Никакого отношения к преследованию кого-либо, тем более в части «шпионажа», структуры и должностные лица Приднестровья в период 2011–2016 годов не имеют. По крайней мере, мне об этом не известно», — заявил Шевчук. Он утверждает, что «ни в какие правоохранительные органы России не обращался ни по фактам шпионажа, ни по другим фактам». Шевчук заявил, что его не интересуют «высказывания в рамках судебного следствия в судах России».

В своих показаниях Цуркан рассказала, что решение Шевчука повысить цену на газ для ГРЭС привело к тому, что станция в итоге приостановила работу, а в республике начался финансовый кризис.