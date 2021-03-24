В КНР приостановили импорт рыбы трех компаний из России из-за COVID-19

Речь идет о партиях замороженных минтая и кеты трех российских предприятий. Ввоз продукции с этих предприятий остановлен как минимум на неделю

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Таможенные органы Китая на неделю приостановили ввоз продуктов трех российских компаний после обнаружения образцов коронавируса на упаковках. Об говорится в сообщении главного таможенного управления КНР. Речь идет о продукции компаний «Камчатморепродукт», «Южморрыбфлот» и Южно-Курильского рыбокомбината.

Как следует из сообщения, на внешней упаковке нескольких образцов замороженных минтая и кеты с этих предприятий были обнаружены положительные пробы на нуклеиновую кислоту коронавируса.

РБК обратился за комментарием в ООО «ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», «Камчатмпорепродукт» и на Южноморскую базу рыбфлота.

Ранее китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщал, что обнаружил живой коронавирус на одной из упаковок импортной замороженной продукции. Тогда же ведомство предупреждало, что при контакте человека с таким вирусом есть риск заражения.