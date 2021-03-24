ФСБ задержала планировавшего с бомбой напасть на школу в Сочи лицеиста
Сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который собирался напасть на одноклассников с самодельной взрывчаткой. Об этом cообщается на сайте ведомства.
По данным ФСБ, лицеист сообщил о своих планах в соцсети «ВКонтакте». У него дома изъяты самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, заявило ведомство.
У задержанного также нашли средства связи, дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщает ФСБ.