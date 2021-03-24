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ФСБ задержала планировавшего с бомбой напасть на школу в Сочи лицеиста

По данным ведомства, дома у учащегося нашли самодельное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления бомб, дневник с инструкциями по сборке и материалы о вооруженных нападениях на школы

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Сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который собирался напасть на одноклассников с самодельной взрывчаткой. Об этом cообщается на сайте ведомства.

По данным ФСБ, лицеист сообщил о своих планах в соцсети «ВКонтакте». У него дома изъяты самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, заявило ведомство.

У задержанного также нашли средства связи, дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, сообщает ФСБ.

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Ведомство опубликовало кадры обыска, на которых видны разные детали и инструменты, а также скриншоты из «ВКонтакте», где среди прочего есть фото так называемого керченского стрелка Владислава Рослякова. Он напал на Керченский политехнический колледж в октябре 2018 года, погибли 15 учащихся и пять сотрудников учебного заведения, еще 50 человек получили ранения. По версии следствия, после нападения Росляков совершил самоубийство.

10 марта силовики задержали 16-летнего подростка, который, по данным ФСБ, планировал напасть на школу в Пензенской области. При обыске у него нашли незаконно хранившиеся охотничье ружье, порох и инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. Ведомство опубликовало видео допроса молодого человека: он, в частности, заявил, что планировал убить своих одноклассников и «тех, кто помешает».

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В январе сотрудники ФСБ и полиции задержали в Люберецком районе Подмосковья двух подростков, которых заподозрили в подготовке вооруженного нападения на школу. По данным источника РБК в полиции, они решили напасть на учебное заведение после просмотра роликов на эту тему, опубликованных на YouTube.

Автор
Наталия Анисимова
ФСБ Сочи взрывчатка нападение лицей
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