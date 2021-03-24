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Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел

Выставка «Мир тела» открылась на ВДНХ 12 марта. На ней представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные методом полимерной пластинации. Ранее экспозицию критиковали «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки человеческих тел и органов «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также отметили, что в ряде СМИ высказываются негативные комментарии о выставке, а в интернете распространяется петиция с требованием ее закрыть. Общественники полагают, что экспозиция нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих, добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в ООО «Ротекс» (выступает организатором выставки).

В ВДНХ ответили на требование закрыть выставку «Мир тела»
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Она представляет реальные человеческие тела и органы, обработанные с помощью метода полимерной пластинации — замены всей жидкости организма твердеющим пластиком. Это позволяет телу застывать в любой позе. Метод был разработан доктором фон Хагенсом в 1977 году. Для экспозиции используются только тела доноров. На сайте выставки указано, что за все время существования ее посетили более 50 млн человек.

Организаторы заявляют, что экспозиция помогает узнать больше об устройстве собственного тела, а экспонаты демонстрируют анатомические аспекты «в таком формате, который невозможно воспроизвести в книгах или изображениях».

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Кроме того, указано, что выставка прошла этическую экспертизу: в частности, перед проведением в США в 2004 и 2017 годах комитет в составе специалистов по богословию, этике и медицине ознакомился с ее содержанием и подписал «Этическое обозрение».

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки «Мир тела». В партии считают, что демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть человеческую психику и такие экспозиции должны проходить в узкоспециализированных учреждениях.

Запретное искусство: как в России закрывают выставки
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В пресс-службе ВДНХ на это ответили, что выставка считается частной и проходит в павильоне, который арендатор вправе использовать под любые мероприятия, поэтому соответствующие решения принимаются им без участия ВДНХ.

В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев призвал дать правовую оценку выставке «Мир тела». Он указал, что использование тела умершего человека в России возможно только в медицинских, научных и учебных целях. В то же время, согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания — организатор экспозиции «Ротекс» работает в сфере организации конференций и выставок, поэтому использовать тела мертвых людей не может, говорил глава СПЧ.

Выставку раскритиковали и в Русской православной церкви (РПЦ). В частности, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «РИА Новости», что экспозиция не несет образовательных целей, а посетители должны задуматься, не унижает ли она человеческое достоинство, которым также обладают мертвые.

Автор
Анастасия Курносова
При участии
Евгения Лебедева
Александр Бастрыкин Следственный комитет Москва выставка
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