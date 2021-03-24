Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел

Выставка «Мир тела» открылась на ВДНХ 12 марта. На ней представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные методом полимерной пластинации. Ранее экспозицию критиковали «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки человеческих тел и органов «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также отметили, что в ряде СМИ высказываются негативные комментарии о выставке, а в интернете распространяется петиция с требованием ее закрыть. Общественники полагают, что экспозиция нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих, добавили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в ООО «Ротекс» (выступает организатором выставки).