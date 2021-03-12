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В ВДНХ ответили на требование закрыть выставку «Мир тела»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Анатомическая выставка «Мир тела» является частной и проходит в павильоне ВДНХ, которое арендатор вправе использовать под любые мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ, комментируя требования о запрете выставки, передает «РИА Новости».

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ. По мнению членов партии, демонстрация человеческих тел и органов могет пошатнуть психику человека, и такие экспозиции должны проходить в узкоспециализированных учреждениях.

«Выставка Body Worlds («Мир тела») является частной и проходит в павильоне, находящемся в аренде. Выставка полностью инициирована и организована арендатором павильона. Содержание выставки также определяет арендатор. <...> Решения о проведении мероприятий внутри помещения принимаются арендатором без участия ВДНХ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материал дополняется. 

ВДНХ Коммунисты России выставка
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