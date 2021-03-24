Половина россиян заявили о выгорании на работе

Опрошенные россияне заявили об эмоциональном выгорании на работе после событий 2020 года. Каждый второй респондент выполняет задачи на автомате, каждый четвертый — задумывается о смене профессии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года, говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом» (есть у РБК).

Опрос проводился в начале марта с помощью разработанного компанией чат-бота. В исследовании участвовали 2,5 тыс. работников из всех федеральных округов, женщин и мужчин среди них было примерно поровну.

Респонденты проходили тест, который более чем по десяти параметрам по различным шкалам оценивал уровень стресса. Среди прочих специалисты использовали методику доктора психологических наук, профессора Виктора Бойко, который определил три фазы эмоционального выгорания — напряжение, резистенцию и истощение. При первой фазе человек чувствует чрезмерную усталость, во время второй из-за сильного эмоционального упадка появляются защитные реакции, в том числе отстраненность, безразличие и нежелание общаться с коллегами. При третьей фазе — истощении — ухудшается физическое самочувствие, работа выполняется на автомате, с ощущением опустошения и развитием циничного отношения к коллегам.

Согласно результатам исследования, постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети опрошенных (62%), истощение — 47%.