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Половина россиян заявили о выгорании на работе

Опрошенные россияне заявили об эмоциональном выгорании на работе после событий 2020 года. Каждый второй респондент выполняет задачи на автомате, каждый четвертый — задумывается о смене профессии
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Половина опрошенных россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года, говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом» (есть у РБК).

Опрос проводился в начале марта с помощью разработанного компанией чат-бота. В исследовании участвовали 2,5 тыс. работников из всех федеральных округов, женщин и мужчин среди них было примерно поровну.

Респонденты проходили тест, который более чем по десяти параметрам по различным шкалам оценивал уровень стресса. Среди прочих специалисты использовали методику доктора психологических наук, профессора Виктора Бойко, который определил три фазы эмоционального выгорания — напряжение, резистенцию и истощение. При первой фазе человек чувствует чрезмерную усталость, во время второй из-за сильного эмоционального упадка появляются защитные реакции, в том числе отстраненность, безразличие и нежелание общаться с коллегами. При третьей фазе — истощении — ухудшается физическое самочувствие, работа выполняется на автомате, с ощущением опустошения и развитием циничного отношения к коллегам.

Согласно результатам исследования, постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент (50%), эмоциональную замкнутость (резистенцию) — почти две трети опрошенных (62%), истощение — 47%.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Половина респондентов испытывают на работе тревогу, чуть меньше опрошенных (48%) из-за переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач. 45% респондентов испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам.

Треть респондентов (31%) пожаловались на ухудшение физического самочувствия, в частности на головную боль, проблемы со сном и давлением. Четверть опрошенных (25%) чувствуют себя «загнанными в тупик» — ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию.

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В то же время подавляющее большинство респондентов (80%) в разной степени довольны собой как профессионалами. Каждый второй отметил, что скорее не чувствует себя «загнанным в тупик», а 40% опрошенных сообщили, что не испытывают психосоматических нарушений. Свыше половины респондентов (58%) оценили уровень стресса на работе как средний, 37% — как низкий, 5% — как высокий.

На средний или высокий уровень стресса чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии (81%), страховой отрасли (76%), сферы здравоохранения (74%), сотрудники банков (74%), медиаотрасли (71%) и гостиничной отрасли (68%). О низком уровень стресса сообщали основном работники промышленного сегмента (48%), строительной отрасли (46%) и машиностроения (43%).

В июле 2020 года россияне назвали три главных признака «работы мечты». В совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber участвовали 7,2 тыс. человек. Из них 67% заявили, что идеальная работа та, где высокая зарплата, еще 58% важным фактором назвали стабильность. Третьим признаком «работы мечты» опрошенные указали хороший коллектив — этот вариант выбрали 48%.

Автор
Виктория Полякова
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