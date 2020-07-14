Россияне назвали три главных признака «работы мечты»

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру» и приложения для общения Viber, есть в распоряжении «РИА Новости».

Для большинства, 67% опрошенных, идеальную работу определяет большой заработок. Другой показатель — стабильность, она важна для 58% респондентов. Также имеет значение коллектив — этот вариант выбрали 48%.

В пятерку признаков «работы мечты» также вошли комфортные условия труда (38%) и удобное расположение (30%).

Кроме того, для жителей России важно находить удовольствие в работе и иметь возможность самореализоваться. Идеальной свою работу считает треть опрошенных.