Власти Армении на неделю приостановят работу предприятий из-за вируса

Комендант республики Тигран Авинян заявил, что в течение недели работать будут только магазины и аптеки, а в стране будут оказывать только услуги первой необходимости

Ереван, Армения (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Армения приостановит работу всех предприятий, кроме важных, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил комендант республики Тигран Авинян на заседании в правительстве.

«Я хочу сообщить, что в течение семи дней должны работать только услуги и магазины первой необходимости, а также аптеки», — пояснил Авинян.

Он отметил, что ужесточение режима на этот срок основано на эффективности уже применяемых властями мер и позволит дальше выявлять и предотвращать цепочки инфекции.