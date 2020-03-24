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Власти Армении на неделю приостановят работу предприятий из-за вируса

Комендант республики Тигран Авинян заявил, что в течение недели работать будут только магазины и аптеки, а в стране будут оказывать только услуги первой необходимости
Ереван, Армения (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Армения приостановит работу всех предприятий, кроме важных, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил комендант республики Тигран Авинян на заседании в правительстве.

«Я хочу сообщить, что в течение семи дней должны работать только услуги и магазины первой необходимости, а также аптеки», — пояснил Авинян.

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Он отметил, что ужесточение режима на этот срок основано на эффективности уже применяемых властями мер и позволит дальше выявлять и предотвращать цепочки инфекции.

В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом
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Первый случай заражения коронавирусом в Армении выявили 1 марта. Заболевание обнаружили у 29-летнего гражданина страны, который вернулся с женой из Ирана, где зафиксировали эпидемию COVID-19. С 16 марта в Армении ввели чрезвычайное положение. Тогда, по словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, в Армении было 30 зараженных. По последним данным ВОЗ, в стране 190 заболевших, пока никто не умер.

В мире, по подсчетам SCMP, коронавирус обнаружили более чем у 378 тыс. человек, погибло больше 16 тыс.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Армения
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