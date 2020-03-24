Власти Армении на неделю приостановят работу предприятий из-за вируса
Армения приостановит работу всех предприятий, кроме важных, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил комендант республики Тигран Авинян на заседании в правительстве.
«Я хочу сообщить, что в течение семи дней должны работать только услуги и магазины первой необходимости, а также аптеки», — пояснил Авинян.
Он отметил, что ужесточение режима на этот срок основано на эффективности уже применяемых властями мер и позволит дальше выявлять и предотвращать цепочки инфекции.