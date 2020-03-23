Нидерланды ввели запрет на собрания больше двух людей из-за коронавируса

Власти разрешили полиции разбивать группы из более чем трех человек, находящиеся в публичных местах, и штрафовать граждан в случае необходимости

Фото: Robin Van Lonkhuijsen / ТАСС

Правительство Нидерландов приняло решение усилить существующие ограничения на публичные собрания людей и продлило его действие до 1 июня. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, ранее власти страны ввели запрет на собрание более 100 человек. Срок его действия был рассчитан до 6 апреля.

Министр юстиции Ферд Грапперхаус заявил, что отныне полиция будет уполномочена разбивать группы из более чем трех человек на публике и взимать «крупные штрафы», если это будет необходимо для обеспечения соблюдения запрета.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о введении ограничений на число присутствующих людей на похоронах тех, кто умер из-за коронавируса. Он отметил, что на похоронах смогут присутствовать не более 20 человек.