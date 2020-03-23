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Нидерланды ввели запрет на собрания больше двух людей из-за коронавируса

Власти разрешили полиции разбивать группы из более чем трех человек, находящиеся в публичных местах, и штрафовать граждан в случае необходимости
Фото: Robin Van Lonkhuijsen / ТАСС

Правительство Нидерландов приняло решение усилить существующие ограничения на публичные собрания людей и продлило его действие до 1 июня. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, ранее власти страны ввели запрет на собрание более 100 человек. Срок его действия был рассчитан до 6 апреля.

Министр юстиции Ферд Грапперхаус заявил, что отныне полиция будет уполномочена разбивать группы из более чем трех человек на публике и взимать «крупные штрафы», если это будет необходимо для обеспечения соблюдения запрета.

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о введении ограничений на число присутствующих людей на похоронах тех, кто умер из-за коронавируса. Он отметил, что на похоронах смогут присутствовать не более 20 человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране за сутки выросло более чем на 3 тыс. человек, достигнув отметки в 19 856 заболевших. По его словам, на территории страны из-за вируса погибли 860 человек.

По данным министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель Германии, которые приводит издание FOCUS online, сейчас в ФРГ насчитывается 28 981 случай инфицирования (накануне власти сообщали о 24 81 заболевших). Из-за коронавируса в Германии погибли 119 человек.

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В Италии за последние сутки от вируса погибли 602 человека, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Общее число заразившихся итальянцев превысило 50 тыс., за последние 24 часа этот показатель вырос на 3,8 тыс. случаев.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Нидерланды, коронавирус
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