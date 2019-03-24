ФСИН сообщила о появлении в СИЗО кабельных каналов и спортивных дворов

В скором времени в СИЗО по всей стране осужденные смогут за деньги оформить подписку на платные кабельные телеканалы. В настоящее время они могут пользоваться общим пакетом из 20 бесплатных телеканалов, покупать книги и периодику

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В СИЗО в скором времени могут появиться платные кабельные телеканалы. Об этом заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев, передает ТАСС.

«Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», — рассказал он.

По его словам, с такой инициативой изменений правил внутреннего распорядка ФСИН уже вышла на финальную прямую. Если в настоящее время у заключенных СИЗО есть возможность покупать книги и периодику за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания, то теперь они смогут покупать еще и доступ к кабельным каналам, которые, в свою очередь, пройдут цензуру. Бояринев уточнил, что в СИЗО теперь можно будет заказать просмотр фильма, образовательных программ, а также изучать иностранные языки и смотреть спортивные каналы.

Такую услугу в рамках пилотного проекта уже запустили в нескольких корпусах СИЗО в Москве. Помимо этого по всей стране ФСИН проводит в следственных изоляторах по всей стране переход на цифровое телевещание. Он заметил, что в регионах такая работа идет проще, чем в Москве, потому что там есть возможность получать прибыть от предприятий, где трудятся осужденные, и тратить ее на улучшение условий содержания.​ В Москве же, подчеркнул он, есть только бюджетное финансирование.

Помимо кабельного телевидения в СИЗО ряда регионов уже организованы спортивные дворы для занятий тяжелой атлетикой, гимнастикой, футболом и другими видами спорта. Он отметил, что для развития спортивной культуры в СИЗО необходимо вносить изменения в законодательство.