FT рассказала о первом публичном появлении «загадочного владельца» Shein

Сюй Янтянь раньше ни разу не появлялся на публике. В первом выступлении он не затронул ни одну из острых тем для Shein. В частности, осенью 2025 года власти Франции обвинили платформу в продаже секс-кукол, напоминающих детей

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Основатель китайской онлайн-платформы для продажи одежды, обуви и аксессуаров Shein Сюй Янтянь впервые появился на публичном мероприятии, сообщает The Financial Times (FT).

Раньше Сюй сознательно держался в тени, а компания никогда не публиковала его фотографий, уточняет издание. На мероприятии, организованном правительством провинции Гуандун, он выступил в темном костюме, темно-красном галстуке и очках.

«Гуандун — наша родина, здесь мы начинали. Мы уверены: на волне развития провинции Shein вместе с этим динамичным регионом сделает «Сделано в Гуандуне» мировым стандартом моды», — заявил Сюй перед аудиторией чиновников и бизнесменов.

Он пообещал вложить 10 млрд юаней ($1,45 млрд) в гуандунские производства в течение трех лет, подчеркнув, что без поддержки партии и правительства провинции успеха бы не было.

Как пишет FT, в короткой речи Сюй не затронул ни одну из острых тем, которые последние годы сопровождают Shein в международной повестке.

Осенью 2025 года французское ведомство по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) заявило, что на платформе Shein продавались куклы, похожие на детей, «вероятно, порнографического характера». После этого компания удалила соответствующие объявления и начала внутреннее расследование.

Компания давно пытается выйти на биржу. Сначала целилась в Нью-Йорк, но после претензий американских конгрессменов к условиям труда переключилась на Лондон. Речь идет о событиях мая 2023 года. Тогда группа американских законодателей направила письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы та потребовала от китайской компании Shein раскрыть информацию о возможном применении принудительного труда мусульман-уйгуров на фабриках-поставщиках Shein в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР). Американские законодатели настаивали, что компания должна провести независимую проверку по данному вопросу, прежде чем выйдет на IPO в США.

После того как предполагаемое IPO в Лондоне не получило одобрения китайских регулирующих органов, Shein запланировала получить листинг в Гонконге.

На бизнес также повлияло решение США отменить с 29 августа 2025 года таможенное правило de minimis, позволявшее беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до $800. Теперь все товары — независимо от их страны происхождения — будут облагаться пошлинами и должны проходить таможенный контроль. Исключение — товары стоимостью менее $100, они останутся беспошлинными.