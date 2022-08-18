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Роспатент решил спор о бренде Shein в пользу китайского ретейлера

Компания — владелец китайского интернет-магазина подала заявление против ООО «НД Коммерц Групп», которая в 2020 году зарегистрировала марку Shein. Роспатент поддержал Shein Group и признал торговый знак ООО недействительным
Фото: Kike Rincon /Contacto / ZUMA / ТАСС
Фото: Kike Rincon /Contacto / ZUMA / ТАСС

Роспатент признал, что право на товарный знак Shein принадлежит одноименному китайскому ретейлеру, а не зарегистрировавшему его в августе 2020 года московскому ООО «НД Коммерц Групп». На заключение ведомства от 12 августа обратил внимание «Коммерсантъ».

Роспатент удовлетворил возражение, которое Shein Group и ее материнская компания Zoetop Business Co. Ltd подали против предоставления правовой охраны товарному знаку «НД Коммерц Групп» в мае. В нем заявители указали, что Zoetop Business Co. является правообладателем товарного знака Shein, в том числе в других странах мира, а используемый российским ООО товарный знак Shein тождествен ему, так как совпадает с ним во всех элементах, несмотря на «незначительные отличия шрифта». Кроме того, «НД Коммерц Групп» использует товарный знак Shein для тех же товаров по международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что и китайская компания, — это одежда, обувь, головные уборы.

«Оспариваемый товарный знак очевидным образом может ассоциироваться у потребителей с Shein и порождать в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. <...> Оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя», — считают авторы возражения. По их мнению, регистрация марки за ООО нарушает российский Гражданский кодекс, согласно которому в регистрации товарного знака может быть отказано, если он «тождествен или сходен до степени смешения» с товарным знаком другой компании, которая зарегистрировала его раньше, и это может ввести потребителей в заблуждение. У Shein Group Limited исключительное право на фирменное наименование появилось в июле 2014 года, а «НД Коммерц Груп» зарегистрировало бренд в 2020-м.

Российская компания, ознакомившись с возражением, заявила, что товарные знаки «не совпадают друг с другом во всех отношениях», а обозначение Shein «не является общеизвестным товарным знаком». Производитель выразил готовность рассмотреть отказ от использования бренда Shein только в отношении обуви. Гендиректор ООО Алексей Невзоров пояснил «Коммерсанту», что его компания производила и продавала одежду под брендом Shein «задолго до китайской компании», но поздно зарегистрировала знак. По его словам, «НД Коммерц Групп» продолжит использовать марку и оспорит решение Роспатента. Источник издания на рынке рассказал, что компания продавала товары под маркой Shein в интернете, а потом «хотела продать знак и даже вела переговоры с китайцами», но не смогла договориться.

Коллегия Роспатента пришла к выводу, что изменение шрифта не приводит к утрате «словесного характера» товарного знака и прочитывается он однозначно как «Шейн», поэтому сравниваемые товарные знаки «ассоциируются друг с другом в целом». Ведомство удовлетворило возражение китайского правообладателя и признало выданное ООО свидетельство «недействительным полностью».

Shein основана в 2008 году в Нанкине. Ретейлер продает свою продукцию в России с 2012 года, русскоязычная версия интернет-магазина доступна с 2015 года. По данным The Wall Street Journal, в апреле текущего года компанию оценили в $100 млрд. Bloomberg Second Measure отмечает, что после начала пандемии доля ретейлера на американском рынке быстрой моды стала самой высокой среди конкурентов, в числе которых Zara и H&M.

Shein не раз обвиняли в незаконном использовании чужих товарных знаков — продаже на площадке Shein подделок известных брендов.

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ООО «НД Коммерц Групп» Алексея Невзорова существует с 2016 года. По данным сервиса «РБК Компании», ему принадлежит девять торговых марок — помимо Shein, это Nevzorov, Matwave и другие. При этом на сайте «НД Коммерц Групп» Shein в числе брендов не указан. Компания — «американский производитель и дистрибьютор качественных товаров для здоровья и красоты», говорится в описании на сайте. Там же указан московский адрес ООО.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Роспатент ретейл интернет-магазин товарный знак
НД КОММЕРЦ ГРУПП
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