Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала не критиковать молодых российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе на Олимпиаде в Италии. По ее мнению, к Играм не допустили сильных лидеров среди россиян

Светлана Журова (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Не нужно возлагать ответственность за результаты прошедшей Олимпиады на молодых спортсменов, выступавших в нейтральном статусе, заявила в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

По мнению Журовой, тех, «кто должен был завоевывать медали», к соревнованиям не допустили. «Там были спортсмены практически все до 23 лет — это молодежь, правильно? <...> Мы видим молодежь, которая выступила, я считаю, достаточно достойно, потому что их Олимпиады еще дальше. А сейчас мы все на них смотрим и ответственность такую вешаем на них, что они сейчас должны были все приехать с медалями», — подчеркнула она.

Еще одной причиной малого количества медалей, завоеванных российскими спортсменами на Олимпийских играх в Италии, стало отсутствие возможности готовиться на тех же трассах, что и иностранные атлеты, добавила Журова. Так, например, норвежский лыжник Йоханнес Клебо, завоевавший пять золотых медалей на Олимпиаде-2026, и другие медалисты готовились на высокогорье начиная с сентября, в то время как в России подобных высокогорных баз нет, отметила она.

Отсутствие мест для подготовки российским спортсменам могла бы заменить возможность выезжать на иностранные базы за пределами страны, считает спортсменка. Однако в настоящее время этому могут помешать визовые ограничения и прочие запреты со стороны Европы или США.

Кроме того, по ее словам, не стоит забывать, что Олимпиада — это особенный уровень соревнований, к которому спортсмены подходят с совершенно другим психологическим настроем.

Олимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России были допущены к участию в нейтральном статусе — без флага и гимна. На соревнования поехали 13 человек в семи видах спорта: лыжные гонки (Савелий Коростелев, Дарья Непряева), фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт-трек (Алена Крылова, Иван Посашков), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски-альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова). Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, получивший серебро.