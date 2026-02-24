Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве с началом календарной весны температура воздуха повысится, днем ожидается оттепель. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Оттепель продержится недолго — к завершению первой пятидневки марта в столице снова ожидается небольшой мороз.

По оценке Поздняковой, в этом году температура в начале марта будет заметно ниже, чем год назад. Тогда оттепель в Москве началась 1 марта и продолжалась весь месяц.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на столицу России снова надвигается снежный циклон, который уже накрыл часть Подмосковья и Новую Москву. Однако сегодняшние снегопады не будут рекордными. Температура воздуха в Москве составит от -2 до -4 градусов, а в Московской области — от -1 до -6 градусов.