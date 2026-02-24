Треть врачей высказались против назначения БАДов

Половина опрошенных врачей хотя бы раз назначали пациентам БАД, хотя треть считает, что они не дают эффекта в лечении. Большинство также заявили, что не станут чаще назначать их, когда Минздрав утвердит официальный список добавок

Почти 70% медицинских специалистов не планируют чаще назначать пациентам прием биологически активных добавок (БАД) после того, как это можно будет делать официально. Опрос сервиса «Справочник врача» был посвящен предстоящим изменениям, которые регламентируют порядок выписки БАД пациентам (РБК ознакомился с результатами).

В марте в силу вступит порядок назначения добавок врачами при оказании медицинской помощи. Выписывать можно будет только добавки, которые войдут в утвержденный перечень. Он пока не сформирован, но Министерство здравоохранения разработало критерии для его составления. Сведения о назначении БАД, способе и схеме их применения, а также обоснованность назначения, врачи должны будут вписывать в медицинскую документацию.

БАД — это природные или идентичные природным биологически активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей.

Из участников исследования, треть высказались против назначения БАД в любой области медицины, так как не считают их средством лечения. При этом половина опрошенных врачей хоть раз рекомендовали своим пациентам биологически активные добавки. Из них 33,9% указали, что на практике рекомендуют их несколько раз в месяц, 29,2% — несколько раз в год. Пару раз в неделю такие рекомендации дают 25,4% опрошенных специалистов, а ежедневно — 11,5%.

Рекомендующие БАДы врачи считают их важным дополнением к лечению любого заболевания. Эту причину основной назвала почти половина (45,7%) из тех, кто когда-либо рекомендовал добавки. Еще 37,7% опрошенных врачей заявили, что рекомендовали БАДы, когда пациент не нуждался в медикаментозном лечении, но «требовал что-либо назначить». Еще около 15% специалистов прибегали к ним в случаях, когда официальная медицина предлагает только выжидательную тактику, например, при профилактике энцефалита после присасывания клеща, коклюшном кашле и других случаях. Только 1,7% считают, что добавки помогают намного лучше лекарственных препаратов, и могут назначить только их без другой терапии, а получали прибыль с каждого назначения только 0,5% опрошенных.

В исследовании по назначению биологически активных добавок приняли участие 1384 врача по всей стране, больше половины (59,3%) из них работают в амбулаторных отделениях, 31,4% — в стационарах, и 3,2% — в бригаде скорой или неотложной медицинской помощи. Из общей численности 6,1% в начале опроса указали, что в настоящий момент не работают в медицине, в том числе временно, после этого опрос для них был завершен. Таким образом на последующие вопросы ответили 1299 врачей. Мобильное приложение «Справочник врача» появилось в 2013 году. В нем зарегистрированы больше 465 тыс. врачей из России. Пройти регистрацию может любой человек, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и другие инструменты. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. По данным разработчиков, доля таких участников минимальна и не сказывается на показателях репрезентативности исследований.

Как повлияет новый порядок назначения добавок

Чуть больше половины — 53,6% врачей — считают, что новый порядок назначения БАДов вряд ли поможет в лечении. Большинство из них объясняют это тем, что пациенты могут предпочесть лечение добавками и прекратить прием медикаментов, а это может привести к прогрессированию заболеваний. К тому же, по мнению опрошенных, врачам некогда разбираться в составах добавок, из-за этого они могут назначать неэффективные составы (этого опасается 15,9% опрошенных). Такая же группа врачей считают, что в утвержденный список Минздрава могут не войти все необходимые добавки. Небольшая доля (4,2%) указали, что стоимость некоторых БАДов может не позволить пациентам принимать их курсом.

Биологически активные добавки никогда не применялись для лечения, они всегда направлены на профилактику и дополнение к лечению, отметила врач-эндокринолог, руководитель направления превентивной медицины МЕДСИ Арина Тертышная. Их рекомендуют для корректировки или восполнения дефицитов, при этом, добавила она, многие выпускаемые в формате БАД микроэлементы и витамины также имеют статус лекарственного средства (витамин D, железо). В этом случае врач назначит препарат в форме лекарственного средства, а не БАД, сказала Тертышная.

По мнению врача, рынок БАДов необходимо контролировать в вопросе качества и безопасности, поэтому у врача должен быть четкий алгоритм, как работать с добавками и каких производителей рекомендовать. «Сейчас нужно дождаться 1 марта, и я уверена, что все данные вопросы будут нам более понятны для дальнейшей работы», — считает Тертышная.

Сколько стоят БАДы Цены на БАДы даже в рамках одного направления действия могут значительно отличаться. Например, пробиотики, которые в основном направлены на поддержание баланса кишечной микрофлоры и улучшение пищеварения, могут стоить от 300 до 2,1 тыс. руб., говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Есть и премиальные бренды со стоимостью более 8 тыс. руб., но покупают их сравнительно мало — менее 1 тыс. упаковок в год. По словам Беспалова, именно за счет продуктов с ценником выше среднего сейчас рынок БАДов развивается. Рост цен на БАДы в 2024 году был сопоставим с ростом цен на лекарственные препараты — 9,4%, а в 2025 году цены на лекарства, по расчетам компании, выросли меньше — на 6,88%, хотя стоимость БАДов росла аналогично предыдущему году — на 9,8%. По данным аналитиков RNC Pharma, среди топовых групп БАД больше всего дорожали источники жирных кислоты (+15,5%) и добавки, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата (+13,6%). При этом меньше всего выросли цены на добавки, содержащие магний (+5,3%).

Более половины тех, кто на вопрос, поможет ли новый порядок назначения БАД пациентам, ответил утвердительно, уверены, что это позволит их тщательно исследовать на предмет безопасности и эффективности. Пятая часть опрошенных считает, что врачи смогут назначать БАДы без коммерческого интереса, а 12,8% указали, что специалисты интегративной и превентивной медицины смогут работать полностью в правовом поле.

Большая часть врачей — 48,5% сообщили, что не ориентируются в составе БАДов, чтобы отличить эффективные добавки от «пустышек». При этом 39,7% разбираются только в тех, которые применяют в их направлении работы, а уверенно ориентируются в составах каждый десятый.

О том, что пациенты чаще самостоятельно принимают БАДы, сказали почти 60% опрошенных врачей. По их словам, чаще всего их употребляют из-за дефицита витаминов и минералов (на это указали 41,8%) и для эстетических целей, например, улучшения качества кожи, волос, ногтей, или для омоложения (почти 20%).

С нежелательными эффектами у пациентов после приема БАДов сталкивались четверть опрошенных. В основном, речь об аллергических реакциях (53,5%), желудочно-кишечных расстройствах, таких как тошнота, рвота, диарея (35,6%).

БАДы не проходят полноценные клинические исследования по безопасности и эффективности, поэтому в целом врачи стараются не использовать их в практике, особенно вместо медикаментозной терапии, когда есть четкие показания к лекарственному лечению, сказал РБК эндокринолог, кандидат медицинских наук, руководитель терапевтических отделений сервиса «Твой Doc» Денис Лебедев.

В то же время, по его словам, в отдельных клинических случаях применение БАД может быть оправдано: если отсутствуют реальные альтернативы и врач уверен, что потенциальная польза для конкретного пациента будет превышать возможные риски. Например, при гипопаратиреозе (эндокринное заболевание) иногда используют определение формы добавок кальция и магния для коррекции уровня этих веществ в крови в дополнение к активным формам витамина D, уточнил Лебедев.