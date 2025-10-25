Минздрав разработал порядок назначения БАДов пациентам
В России лечащие врачи и фельдшеры смогут рекомендовать пациентам только зарегистрированные биологически активные добавки (БАДы), включенные в специальный перечень, при наличии соответствующих медицинских показаний. Это следует из проекта приказа, регулирующего назначение БАДов, сообщила РБК пресс-служба Минздрава.
Биологически активные добавки (БАДы) — природных и (или) идентичных природным биологически активным веществам, а также пробиотических микроорганизмов, предназначенных для употребления одновременно с пищей.
Согласно проекту, все назначения добавок будут фиксироваться в медицинской документации пациента. Перечень разрешенных БАДов и показаний к их применению будет утверждаться Минздравом по согласованию с Роспотребнадзором.
В ведомстве добавили, что критериями для включения в перечень станут качество добавок, их эффективность и соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее, 15 октября, Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАД в России.
Критерии включают:
- отсутствие государственной регистрации на продажу;
- наличие в составе БАДов запрещенных в России веществ;
- наличие в составе БАДов нормируемых веществ в незаконных количествах;
- реализацию под видом пищевых добавок;
- отсутствие необходимой и достоверной информации о БАДах, включая информацию об изготовителе (продавце).
В ведомстве сообщили, что, в случае принятия проекта, меры начнут действовать с 1 марта следующего года.
В октябре правительство включило требования, связанные с назначением БАДов, в сферу государственного контроля. В мае 2025 года Госдума приняла закон, предоставивший врачам право официально назначать пациентам БАДы. Параллельно закон наделил Роспотребнадзор полномочиями блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о запрещенных БАДах.
