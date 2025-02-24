Юра Борисов не получил награду на последней перед «Оскаром» кинопремии

Юра Борисов (Фото: Scott A Garfitt / AP / ТАСС)

Российский актер Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за роль в фильме «Анора», передает Variety. Борисов был номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Награда в ней досталась американцу Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Ранее этот же актер оставил Борисова без «Золотого глобуса» и премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA.

У «Аноры» — еще две номинации на SAG Awards: лучшая женская роль (Майки Мэдисон, сыгравшая Анору) и лучший каст.

За свою роль Борисов номинирован также на премию «Оскар», вручение пройдет 2 марта. За игру в «Аноре» актер уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

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