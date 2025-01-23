Юра Борисов рассказал о впечатлениях от номинации на «Оскар»

Юрий Борисов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российский актер Юра Борисов в интервью журналу Variety рассказал о впечатлениях от номинации на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.

«Очень много эмоций. Люди звонят и пишут мне, и все счастливы. Я не могу понять, что я чувствую прямо сейчас», — сказал он.

Борисов рассказал, что узнал о номинации, когда ехал в машине. «Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, и мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я [не слышал] ничего после этого, ничего из остальных номинаций, потому что она кричала», — отметил он.

Российский актер добавил, что созвонился с актрисой Майки Мэдисон, и они поздравили друг друга с номинациями. Мэдисон попала в список номинантов в категории «Лучшая актриса».

Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета — история секс-работницы, которая оказалась в любовных отношениях с сыном русского олигарха.

В общей сложности фильм будет бороться за награды в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучшая роль второго плана», (Юра Борисов), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта.