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Юра Борисов не получил премию BAFTA

Борисова номинировали на британскую кинопремию за роль в фильме «Анора». Награду получил Киран Калкин, который сыграл в «Настоящей боли» и ранее оставил россиянина без «Золотого глобуса». Но Борисов еще номинирован на «Оскар»
Юра Борисов
Юра Борисов (Фото: Kate Green / Getty Images)

Российский актер Юрий Борисов не получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора», список победителей публикует Variety.

В этой номинации награду присудили американцу Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Ранее этот же актер оставил Борисова без «Золотого глобуса».

У «Аноры» также была номинация в категории «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Анору сыграла Майки Мэдисон, обе категории на момент публикации материала не объявлены), «Лучший режиссер» (Шон Бейкер, не победил), «Лучший оригинальный сценарий» (не победил), «Лучший кастинг» (победа) и др.

За роль в «Аноре» Борисов номинирован на премию «Оскар» (пройдет 2 марта) и премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards, победителей объявят 23 февраля). Актер уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в «Аноре».

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым поборется за «Оскар» в шести номинациях
Общество
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон и Юрий Борисов (слева направо)&nbsp;&mdash; исполнители главных ролей в фильме &laquo;Анора&raquo;

Главная героиня фильма Анора работает в ночном клубе, куда приходит сын российского олигарха Ваня (его играет Марк Эйдельштейн). У молодых людей начинаются отношения, в Лас-Вегасе они женятся, но родители Вани оказываются против брака, и парень решает сбежать. Борисов играет Игоря — человека, работающего на родителей юноши и помогающего в поисках Вани.

Юре Борисову 32 года, он родился в подмосковном Реутове. Актер сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ — «Серебряные коньки» (Алекс), «Сто лет тому вперед» (Глот), «Калашников» (Михаил Калашников), «Т-34» (Ионов), «Купе номер шесть» (Леха) и др. По словам Борисова, именно после просмотра «Купе номер шесть» Бейкер обратил на него внимание и предложил роль в «Аноре».

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Юра Борисов

актер
8 декабря 1992 года
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