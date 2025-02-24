Эксперты рассказали о коррекции карт из-за магнитного полюса в России

Положение Северного магнитного полюса переместили ближе к Сибири. Опрошенные РБК ученые утверждают, что дрейф полюсов постоянен и Северный передвинулся из Канады к Таймыру, а Южный — из Антарктиды в Индийский океан

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Процесс смещения магнитных полюсов на Земле постоянен, сейчас идет его движение в сторону России, рассказали опрошенные РБК ученые.

В конце прошлого года исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британской геологической службы (BGS) официально изменили положение Северного магнитного полюса, переместив его ближе к Сибири.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов в разговоре с РБК отметил, что Северный магнитный полюс — это «точка, где стрелка компаса принимает вертикальное положение», там проходят невидимые силовые линии. Их взаимодействие с частицами проявляется в качестве полярного сияния. Первым этот полюс обнаружил британский полярный исследователь Джеймс Кларк Росс 1 июня 1831 года на полуострове Бутия в канадской Арктике.

После нескольких экспедиций ученые выяснили, что полюса дрейфуют. Так, если раньше Северный располагался в Канаде, то в 2005 году покинул территорию и акваторию страны, «периодически он был на суше, периодически был в воде», а сейчас «движется к территории России, к Таймыру» с разной скоростью, добавил Мухаметов. Южный полюс, по его словам, уже давно находится не в Антарктиде, а в Индийском океане.

«Это происходит из-за того, что у Земли есть металлическое ядро, в том числе жидкое. И там постоянно происходят тоже движения, потоки. Ну и, собственно, благодаря этому металлическому ядру наша планета обладает магнитосферой. И как раз таки силовые линии выходят из полюсов. И эта магнитосфера, она защищает нашу планету от потока частиц, от этого знаменитого солнечного ветра», — сказал он.

Отсутствие магнитосферы привело бы к тому, что «атмосферу сдуло» бы и Земля «была бы Марсом», на котором могли существовать максимум простейшие бактерии, уточнил ученый. Периодическая смена полюсов происходит не мгновенно, а во время ослабления магнитного поля планеты и утраты защиты от солнечного ветра. Исследования показали, что за последние 200 лет магнитное поле Земли ослабло на 15%. Инверсия полюсов может произойти через несколько тысяч или миллионов лет, считает Мухаметов.

Сейчас ученые наблюдают замедление движения полюсов, однако в 2025 году оно может ускориться, сказал Мухаметов. «Земля — это не машина, происходит это все несколько разнообразно, и это в том числе зависит от движений в жидком ядре планеты. Ну и негативные аспекты в том, что в местах, где магнитное поле Земли ослабляется, мы получаем поток заряженных частиц. Они двигаются с сумасшедшей скоростью и, скажем так, бомбардируют нашу планету. Ну, опять же, все мы знаем, что такое магнитные бури, как себя мы чувствуем во время них, особенно метеозависимые люди», — уточнил собеседник РБК.



«Если, опять же, будет быстро дрейфовать Северный магнитный полюс, это потребует корректировки в тех системах, которые используют его в качестве указания на север. То есть сами компасы, просто до сих пор, в век спутниковой навигации, все равно люди продолжают и простыми компасами пользоваться. Ну и некоторые смартфоны тоже используют магнитное поле Земли для ориентировки. Вот это нужно будет, конечно, учитывать», — рассказал ученый.

«Если не изменятся направление движения и скорость перемещения Северного магнитного полюса, то, получается, Сибири, скорее всего, Таймыра полюс достигнет в середине XXI века, то есть нам осталось лет 30 подождать и Северный магнитный полюс будет в нашей стране», — заключил Мухаметов.

Как уточнил в беседе с РБК действительный член Русского географического общества кандидат географических наук Леонид Колотило, стрелки компаса указывают на магнитный полюс, который не совпадает с точками Северного и Южного полюсов Земли.

«Если представить, что внутри Земли находится магнитный диполь. И его полюс, этого диполя магнитного, как учили в школе, не совпадает с Северным полюсом или Южным полюсом. Потому что Северный полюс и Южный полюс, они имеют как бы физическое воплощение. Это ось, вокруг которой вращается наша планета. А магнитный полюс — это та точка, куда направлен кончик компаса», — сказал он.

По словам ученого, до 2000-го скорость движения магнитного полюса составляла примерно 15 км в год, а к 2019-му увеличилась до 55 км в год. «В какой-то момент, по-моему в 2017 году, он пересек линию перемены дат и перешел из одного полушария в другое полушарие», — рассказал Колотило, уточнив, что движение было направлено в сторону Сибири.

За всю историю существования Земли было несколько случаев, когда Южный и Северный полюса меняли свое положение на противоположное, последний из них произошел около 1 млн лет назад, поэтому последствия для человечества и экологии еще выясняют ученые, отметил эксперт.

«На самом деле это [движение магнитных полюсов] всегда было. Мало того, магнитный полюс имеет некие эллиптические траектории даже во время года. Причем это очень большие эллиптические траектории. По-моему, эллипс, магнитное поле, описывает больше 80 км в годовом исчислении. Ну только это не имеет к практической жизни никакого отношения. К навигации, к приборам — да, имеет, но обывателю это не видно», — заключил Колотило. По его словам, «надо вводить поправки, но они постоянно вводятся».

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