В России второй день подряд выявили менее 12 тыс. заразившихся COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 11,7 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Суточный прирост заболевших COVID-19 держится ниже отметки 12 тыс. человек второй день подряд. Накануне в стране выявили 11,8 тыс. инфицированных.
Больше всего новых случаев заражения коронавируса зафиксировали в следующих регионах:
- Москва — 1417
- Петербург — 909
- Подмосковье — 695
- Нижегородская область — 397
- Ростовская и Воронежская области — 304 и 303 соответственно.
Общее число заразившихся в России превысило 4,2 млн человек.