В России второй день подряд выявили менее 12 тыс. заразившихся COVID-19

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России держится ниже 12 тыс. человек второй день подряд. Умерли за сутки 383 инфицированных

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11,7 тыс. заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Суточный прирост заболевших COVID-19 держится ниже отметки 12 тыс. человек второй день подряд. Накануне в стране выявили 11,8 тыс. инфицированных.

Больше всего новых случаев заражения коронавируса зафиксировали в следующих регионах:

Москва — 1417

Петербург — 909

Подмосковье — 695

Нижегородская область — 397

Ростовская и Воронежская области — 304 и 303 соответственно.

Общее число заразившихся в России превысило 4,2 млн человек.