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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 24 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 78 тыс. человек, более 2,5 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 77 150 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 79 363 человек.

  • По данным ВОЗ, всего были заражены 78 811 человек (из них в материковом Китае — 77 042, умерли 2445 заболевших). За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру зафиксированы 1769 подтвержденных случая заражения (17 случаев летального исхода).

  • Умерли 2522 человека.

Ситуация в России

  • Восемь россиян, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, вернулись на родину. Их поместили на 14-дневный карантин в инфекционную больницу в Казани. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, коронавирус выявили у троих из них, заболевание протекает в легкой форме.

  • В регионах развернуто 127 учреждений для медицинского наблюдения, где размещены 490 граждан Китая. По состоянию на 23 февраля новых случаев заболевания не выявлено.

Ситуация в других странах

  • В Италии зафиксировали третий случай смерти от коронавируса. Из-за распространения инфекции власти запретили въезд и выезд в регионах с выявленным коронавирусом, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала, и занятия в школах, приостановили работу государственных и муниципальных учреждений.

  • В Южной Корее число заболевших превысило 700, семеро погибли. По данным медиков, большинство случаев заражения связано с членами религиозной секты «Синхонджи» и теми, кто контактировал с ними. Covid-19 выявили у одной из последовательниц секты, она посещала ее и после того, как почувствовала симптомы заболевания.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Авторы: Юлия Сапронова, Кристина Астафурова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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