Китайский коронавирус. Самое актуальное на 24 февраля

В Италии зафиксировали третий случай смерти от коронавируса. Из-за распространения инфекции власти запретили въезд и выезд в регионах с выявленным коронавирусом, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала , и занятия в школах, приостановили работу государственных и муниципальных учреждений.

В Южной Корее число заболевших превысило 700, семеро погибли. По данным медиков, большинство случаев заражения связано с членами религиозной секты «Синхонджи» и теми, кто контактировал с ними. Covid-19 выявили у одной из последовательниц секты, она посещала ее и после того, как почувствовала симптомы заболевания.