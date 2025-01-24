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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Миссисипи предложили разрешить «охотникам за головами» ловить нелегалов

В Миссисипи предложили узаконить «охотников за головами» для поимки нелегалов
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
С инициативой выступил законодатель округа Де-Сото в поддержку политики Трампа. Он предложил разрешить зарегистрированным «охотникам» выявлять нелегалов, и платить им по $1 тыс. за каждую депортацию, которой они поспособствуют
Фото: Dan Callister / Online USA / Getty Images
Фото: Dan Callister / Online USA / Getty Images

В американском штате Миссисипи предложили законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать «охотников за головами», которые будут ловить нелегальных мигрантов. Об этом сообщил офис прокурора округа Де-Сото Мэттью Бартона.

Законопроект разработал член палаты представителей Миссисипи от округа Де-Сото, республиканец Джастин Кин. Он предложил разрешить сертифицированным охотникам за головами помогать правоохранителям выявлять нелегалов и сообщать о них. По мнению Кина, это будет содействовать усилиям администрации нового президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов.

«Предлагаемый законопроект предусматривает вознаграждение в размере тысячи долларов зарегистрированным охотникам за головами за каждую успешную депортацию, которой они поспособствуют», — говорится в сообщении.

Трамп запретил нелегальным мигрантам пересекать границу США с Мексикой
Политика
Фото:Gregory Bull / AP / ТАСС

Согласно документу, департамент общественной безопасности Миссисипи подготовит критерии для лиц, которые могут подать заявку на получение статуса «охотника за головами». Эти люди должны быть связаны с правоохранительными органами, сообщил Бартон The Washington Post. Департамент будет «постоянно поддерживать информационную систему», которая включает горячую линию, электронную почту и онлайн-портал для сообщений о мигрантах.

Есть ли у законопроекта шансы на принятие, пока не ясно, отмечает WP. Против него уже выступили правозащитные организации, которые предупреждают, что мера может привести к расовой дискриминации. Специалист по вопросам иммиграции в юридической фирме Elmore Litton Джереми Литтон назвал проект «оруэлловским».

Во время первого срока Трампа (январь 2017 — январь 2021) в Миссисипи проходили крупные антииммиграционные рейды, напоминает газета. Например, в августе 2019 года сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) провели облавы на пяти птицефабриках и арестовали 680 человек. По оценкам аналитиков Института миграционной политики, в штате с населением около 3 млн человек проживает 25 тыс. нелегальных мигрантов, более половины из них — из Мексики.

Миссисипи — не единственный штат, где предложили узаконить «охотников за головами». Аналогичный проект в Миссури конце 2024 года представил сенатор-республиканец Дэвид Грегори. Предложенная им программа предусматривает вознаграждение в размере $1 тыс. за содействие аресту нелегальных мигрантов.

В первый же день на посту 47-го президента Трамп подписал десятки указов, часть из которых касается иммиграционных вопросов. В частности, республиканец ввел чрезвычайное положение на границах США, поручил военным заняться вопросами защиты южной границы от нелегальной иммиграции. 22 января он запретил нелегалам пересекать южную границу США с Мексикой и дал полномочия ведомствам депортировать тех, кто попадает в страну таким образом.

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Дональд Трамп нелегальные мигранты депортация США Миссисипи
Дональд Трамп фото

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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