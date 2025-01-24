Севастополь включили в зону федеральной ЧС из-за разлива мазута

Власти Севастополя просили включить город в зону действия федеральной ЧС, чтобы получить помощь из федерального бюджета

Фото: МЧС России

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера для ликвидации последствий разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Черном море в декабре, сообщается в телеграм-канале МЧС.

Признать город территорией федерального ЧС просил губернатор Михаил Развожаев.

«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда правительства РФ», — говорится в сообщении МЧС.

В середине января Развожаев заявил, что в рамках регионального режима ЧС на ликвидацию последствий разлива мазута выделили 78 млн руб. Он предупредил, что городу могут понадобиться дополнительные средства для утилизации отходов.

В декабре 2024 года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.